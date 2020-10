En ung mand udviste torsdag eftermiddag sandt heltemod, da han uselvisk sprang i Nyhavn for at redde en lille pige op fra det kolde vand.

Nu viser det sig, at der forud for hændelsen var sket noget dybt usædvanligt – og meget uhyggeligt. Pigen var nemlig slet ikke faldet i vandet ved et uheld. Hun var i stedet blevet samlet op af en fremmed mand, som hoppede i vandet med hende i armene.

Det fortæller pigens rystede mor, Maggie Jensen, til B.T.

Torsdag eftermiddag ved 16-tiden havde hun og datteren, syvårige Isabella, gået og hygget sig i københavnske Nyhavn, da Isabella sagde, at hun ville spytte sit tyggegummi ud.

Datteren satte derfor kursen mod den nærmeste skraldespand, men dårligt nok var hun trådt væk fra sin mor, før det hele gik galt.

»Der kommer en mand hen og tager hende op, mens hun har ryggen til ham. Han er helt rolig, da han gør det, så jeg når at tænke: 'Er det én, jeg kender? Er det en lærer? En, der vil lave sjov eller noget',« fortæller 39-årige Maggie Jensen.

Selv troede datteren et splitsekund, at manden måske ville kilde hende, da han tog fat i hende.

Men han havde andre planer.

Her ses mor og datter sammen. Foto: Maggie Jensen

Manden gik hen til kanten – og så sprang han ud. Med den lille pige i sine arme.

»Så gik jeg i gang med at skrige,« fortæller Maggie.

»'Han har taget mit barn. Hun er i vandet. Han har taget mit barn',« råbte hun.

Mens Maggie i en tilstand af chok råbte og skreg fra kanten, kaldte Isabella på sin mor fra vandet:

»Hun fotæller, at når hun råbte efter mig, så sagde manden: 'Shh, shh' til hende,« fortæller moderen.

»Jeg var helt paralyseret. Jeg skreg bare. Hele Nyhavn må have hørt det. Jeg frygtede jo, at han ville holde hende nede under vandet,« tilføjer hun.

En af dem, der hørte råbene, var 18-årige Henrik, der er frivillig brandmand. Han havde været nede i Nyhavn for at spise med sin kæreste, da han hørte en kvinde skrige, og han tøvede ikke, da han fandt ud af, hvad der var sket.

Hurtigt hoppede han i vandet og hjalp med at få Isabella op i sikkerhed igen.

18-årige Henrik. Foto: Hovedstadens Beredskab

Da både datteren og den fremmede mand var kommet i land, begyndte manden ifølge Maggie at forlade stedet.

»Han går bare. Igen helt roligt. Så råbte jeg højt, at folk skulle holde ham hen, og det var folk søde til at gøre,« fortæller hun.

Der var dog også nogen, der ikke vidste, hvad der var sket. Men troede, at pigen 'blot' var faldet i vandet ved et uheld eller selv var hoppet i.

Det er en af grundene til, at Maggie står frem og fortæller historien.

»Jeg tænkte, at manden var én, der ville gøre skade på Isabella. Jeg tænkte, at det var en, der ville hoppe i døden. Jeg tænkte ikke, at jeg så hende i live mere. Det var også derfor, jeg skreg så meget, som jeg gjorde,« forklarer hun og fortsætter:

»Der var folk, der tyssede på mig og sagde: 'Der er jo hjælp på vej', og som ikke havde set manden. Hvis hun og jeg bare havde leget på kanten, og hun var hoppet i af sig selv, så havde jeg pænt holdt min mund og var hoppet i efter hende og havde taget hende op i stedet for at lave en scene. Men det var ikke, fordi vi var uopmærksomme eller ikke passede på, at det skete. Hun var ikke 'bare lige faldet i vandet'.«

Da datteren kom op fra vandet, var hun afkølet, men ellers ved godt helbred.

»Hun har fortalt, at fordi han holdt hende ud over vandet, før han hoppede, så lukkede hun øjnene. Hun kunne ikke engang mærke, at hun frøs, fordi hun var så bange,« fortæller Maggie.

Her ses syvårige Bella sammen med sin mor, Maggie Jensen. Foto: Maggie Jensen

»Hun vidste jo heller ikke, om hun ville klare den. Vi vidste ingenting i de minutter, det tog, før hun kom op igen. Man frygtede det værste.«

En betjent på motorcykel var tilfældigvis i området, da det skete, og han kunne derfor anholde manden.

Folk fra restauranterne bragte Maggie og Isabella tæpper, som de kunne bruge til at få varmen, og de blev hjulpet indenfor i læ af to personer, indtil ambulancen ankom. Samtidig hjalp den frivillige brandmand Henriks kæreste med at ringe efter Isabellas far, Anders, der hurtigt kom frem til stedet med tørt tøj.

Selvom Isabella fysisk har det fint, sidder den skræmmende oplevelse dog stadig i hende.

»Hun har snakket om det, lige fra hun vågnede (i hjemmet på Amager, red.) i morges, og hun vågnede flere gange i nat og sagde, at hun ikke kunne få vejret. Så jeg har heller ikke sovet så meget,« forklarer Maggie og fortæller, at også Isabellas søskende, Julie og Noah, er påvirkede.

»Jeg ser det stadig for mig. Hvordan han tager hende under armene, tager hende op, går hen til kanten, holder hende ud over – og hopper i.«

Hun er taknemmelig for, at så mange var hjælpsomme – og særligt Henrik og hans kæreste sender hun en stor tak.

»Vi fik navnet og nummeret på ham efterfølgende. Og Isabellas far og jeg vil gerne give ham og kæresten en gave som belønning og tak for, at han bare hoppede i, og at de begge hjalp,« fortæller Maggie.

Derudover vil Isabella gerne give kage til de to, der hjalp hende og moderen ind i læ for at få varmen efterfølgende.

Til B.T. bekræfter Københavns Politi, at en mand umotiveret tog pigen op og hoppede i vandet med hende.

»Vi har været ude og indhente både vidneforklaringer og videoovervågning, og det viser samstemmende, at den her mand kommer gående og fuldstændig umotiveret løfter den syvårige pige op i favnen og springer ud over havnehanten,« fortæller vicepolitiinspektør Jesper Bangsgaard.

»Det er i den grad en uhyggelig sag,« tilføjer han.

Vicepolitiinspektøren forklarer, at man senere har fundet ud af, at manden, der er midt i 20'erne, har 'psykiske udfordringer', og han er derfor i øjeblikket tvangsindlagt.

Han vil fredag blive fremstillet for en dommer for at have bragt andres liv i fare, men fremstillingen vil nok ske 'in absentia', da manden ifølge politiet ikke er et sted mentalt, hvor han kan møde op og forsvare sig selv.

Ligesom Maggie roser også Jesper Bangsgaard den frivillige brandmand Henrik for indsatsen:

»Han har lavet et fantastisk flot stykke arbejde med at få pigen op fra vandet, og det vil vi gerne rose ham for. Han bliver også indstillet til en dusør for sit fantastiske stykke arbejde dernede,« siger han.