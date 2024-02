Det amerikanske magasin Vice står over for store omvæltninger. For både medarbejdere og læsere.

Og det kommer allerede til at ske i næste uge.

Det fremgår af en besked til medarbejderne fra topchefen Bruce Dixon, der er blevet set af andre medier som New York Times og Guardian.

»I et medielandskab, der konstant forandrer sig, må vi tilpasse vores strategi, så vi bliver mere konkurrencedygtige på den lange bane,« lyder det fra ham.

Først og fremmest vil »flere hundrede« af de i alt 900 medarbejdere blive fyret.

Ifølge Bruce Dixon har det ikke været »nogen let beslutning«, men det vil blive effektueret i den kommende uge, hvor de berørte får besked.

Samtidig vil Vice ikke længere udkomme med artikler på hjemmesiden Vice.com, lyder det videre.

I stedet kommer det i fremtiden til at foregå via en model, hvor alt indhold – også nyheder – kun vil blive sendt ud via andre platforme, især sociale medier.

Rygterne om det tiltag var løbet i forvejen, og allerede inden, det blev meldt ud, havde Vice-redaktøren Josh Visser beskrevet det som »meget oprørende«.

»Hvis vores hjemmeside og arbejde bliver lukket ned, vil det være fuldstændig forkasteligt. Jeg kan slet ikke se nogen forretningsmæssig grund til at gøre det,« lød det fra ham.

Vice var en gang lidt af en mediesensation, der fik enorm succes på kort tid. Men i den seneste tid er magasinet blevet ramt af samme udfordringer som resten af branchen.

Så sent som i efteråret var der også en større fyringsrunde.