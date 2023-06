Flere stormagasiner skal moderniseres, så de bliver mere populære for de yngre kunder.

Det er meldingen fra firmaet Magasin du Nord, som driver syv danske stormagasiner og webshop.

Helt konkret går Magasin du Nord i gang med en investeringsplan på 70 millioner kroner, der især skal bruges på at ombygge de fysiske butikker.

»Vi prioriterer at fremtidssikre forretningerne, fordi vi gerne vil geare dem til at kunne imødekomme de fremtidige generationers ønsker. Rigtig mange af vores kunder værner om den fysiske shopping-oplevelse,« udtaler Frederik G.G.G. Nielsen, som er retaildirektør hos Magasin, i en pressemeddelelse.

De første investeringer er rettet mod de to stormagasiner i Aarhus og Lyngby, der ombygges de næste måneder.

Moderniseringen får ifølge selskabet fokus på bl.a. en »mere agil og kundevenlig indretning«, så udtrykket bliver mere lyst og moderne.

Det skal gøres for at gøre de fysiske butikker mere attraktive for de yngre forbrugere.

Der er ikke nogen melding om, hvornår Magasin i København skal renoveres.