En medarbejder fra Magasin på Kongens Nytorv er blevet testet positiv for coronavirussen.

Lørdag kom medarbejderen hjem fra skitur, og søndag var vedkommende så på plads i Magasin til sin vagt fra 12 til 20.

Men i løbet af vagten blev medarbejderen dårlig, og sent mandag aften kunne vedkommende så fortælle sin arbejdsgiver, at han eller hun var blevet testet positiv for coronavirus.

Det oplyser Magasin til B.T.

Herefter har stormagasinet haft en dialog med medarbejderen og fundet ud af, at der i alt kan registreres 28 interaktioner med kunder, men ifølge Magasin har Styrelsen for Patientsikkerhed vurderet, at kunderne ikke skal kontaktes.

Til gengæld er alle kollegaer, der har været i kontakt med vedkommende i længere tid end 15 minutter, sendt i hjemmekarantæne.

Magasin oplyser dog ikke, hvor mange der er tale om, eller hvilken afdeling medarbejderen har arbejdet i.

»Vi tager situationen meget alvorligt, og vi har naturligvis skærpet og iværksat vores interne beredskab. Vi har været og er løbende i tæt dialog med sundhedsmyndighederne i forhold til eventuelle kommende tiltag,« siger Frederik G.G.G Nielsen, der er retail direktør hos Magasin.

Desuden oplyser stormagasinet, at man har opsat håndsprit flere steder i butikken, at der er igangsat en ekstra rengøring med antibakteriel coating, og at alle kundebehandlinger med en varighed på over 15 minutter bliver stoppet.

Magasin understreger desuden, at de ikke er bekendt med, at nogen kunder er blevet smittet med virussen.

