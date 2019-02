Velkommen til B.T.'s morgen-orientering. Her giver vi dig et overblik over, hvilke nyheder der er tikket ind fra ind- og udland, mens du har sovet.

Mæslingevaccine til babyer kommer for sent

I dag får spædbørn MFR-vaccinen, når de er omkring 15 måneder gamle for at beskytte dem mod mæslinger, røde hunde og fåresyge. Men et nyt forskningsprojekt på Rigshospitalet sætter nu spørgsmålstegn ved, om det er tidligt nok.

Læs mere her



Løkke vil ændre sundhedsreform og give mere magt til kommunerne

Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) vil give de kommunale politikere mere indflydelse, end man indledningsvist lagde op til før forhandlingerne om en reform af sundhedsvæsnet. Det siger han i et interview med avisen Danmark.

Læs mere her

Statsminister Lars Løkke Rasmussen vil ændre sundhedsreform. Her besøger han Jesper Fentz Vangsgaard under sit besøg på Slagelse Sygehus, mandag den 14. januar 2019. (Arkivfoto) Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Statsminister Lars Løkke Rasmussen vil ændre sundhedsreform. Her besøger han Jesper Fentz Vangsgaard under sit besøg på Slagelse Sygehus, mandag den 14. januar 2019. (Arkivfoto) Foto: Mads Claus Rasmussen

Regeringen klar med whistleblowerordning på statens område

Der skal være en anonym whistleblowerordning på statens område. Det annoncerer regeringen i en kronik i Berlingske onsdag. Allerede fra 1. marts skal ansatte i politiet, Kriminalforsorgen og Justitsministeriet anonymt kunne indberette strafbare forhold.

Læs mere her

Statsminister Lars Løkke Rasmussen. (Arkivfoto) Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Statsminister Lars Løkke Rasmussen. (Arkivfoto) Foto: Mads Claus Rasmussen

Militæret i Venezuela giver ubetinget støtte til Maduro

Militæret i Venezuela bekræfter sin ubetingede loyalitet til landets siddende præsident, Nicolás Maduro. Det sker, efter at USA's præsident, Donald Trump, har opfordret militæret til at skifte side og anerkende den venezuelanske oppositionsleder, Juan Guaidó, som præsident.

Læs mere her

Venezuelas forsvarsminister, Vladimir Padrino, gentog tirsdag militærets ubetingede loyalitet over for præsident Nicolás Maduro i en tale i Caracas. Foto: STRINGER Vis mere Venezuelas forsvarsminister, Vladimir Padrino, gentog tirsdag militærets ubetingede loyalitet over for præsident Nicolás Maduro i en tale i Caracas. Foto: STRINGER

Britisk IS-brud får frataget sit statsborgerskab

Storbritannien vil tage statsborgerskabet fra den britiske teenager Shamima Begum, der som 15-årig rejste til Syrien for at tilslutte sig Islamisk Stat. Hun ønsker at komme hjem til Storbritannien, fordi det vil være bedre for hendes nyfødte søn at vokse op der.

Læs mere her

Renu Begum, der er storesøster til den britiske teenager Shamima Begum, viser et billede af hende. Shamima Begum, som i dag er 19 år, stak for fire år siden af fra sit hjem i London for at slutte sig til Islamisk Stat. Nu vil hun gerne hjem - men Storbritannien vil fratage hende statsborgerskabet. Foto: LAURA LEAN Vis mere Renu Begum, der er storesøster til den britiske teenager Shamima Begum, viser et billede af hende. Shamima Begum, som i dag er 19 år, stak for fire år siden af fra sit hjem i London for at slutte sig til Islamisk Stat. Nu vil hun gerne hjem - men Storbritannien vil fratage hende statsborgerskabet. Foto: LAURA LEAN

Realkredit lancerer tiårigt boliglån på nul procent

Jyske Realkredit har besluttet at åbne for et tiårigt fastforrentet realkreditlån til nul procent, skriver Berlingske. Det bliver ifølge en boligøkonom ofte anvendt af boligejere med friværdi til at finansiere en ny bil eller forbedringer i huset.

Læs mere her

It-giganter vil beskytte folketingsvalg mod russiske hackere

Truslen fra udenlandske hackere, der forsøger at påvirke valg og demokratiske processer rundt om i verden, er stor. Sådan lyder det fra Microsoft, der onsdag lancerer et gratis beskyttelsesprogram mod cyberangreb i flere europæiske lande - heriblandt Danmark.

Læs mere her

Katolske ordner undskylder for at have svigtet sexofre

Katolske ordener verden over undskylder for at have svigtet ofrene for seksuelt misbrug i den katolske kirke. Ordenerne mener, at den familiære kultur i den katolske kirke har gjort dem blinde over for seksuelt misbrug af børn.

Læs mere her