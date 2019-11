Vi skal ikke længere tilbage end foråret 2019, før vi har de seneste registrerede tilfælde af mæslinger i Danmark. Og det er endda på trods af, at mæslinger har status af at være en udryddet sygdom herhjemme.

Nu viser to nye studier, at det er endnu farligere - især for børn - at få mæslinger, end man før har troet. Det skriver BBC ifølge Videnskab.dk.

I det ene studie, som er publiceret i det videnskabelige tidsskrift Science, undersøgte forskere fra Havard Medical School blodprøver fra 77 uvaccinerede børn.

Herefter brugte de et værktøj kaldet VirScan til at finde tusindvis af forskellige antistoffer. VirScan kan groft sagt forklares ved, at det er en avanceret udgave af et fiskenet.

Metoden gav forskerne mulighed for at indsamle en meget deltaljeret beskrivelse af børnenes immunforsvar, både før og efter en mæslingeinfektion.

Resultaterne viste, at børnene i gennemsnit mistede 20 procent af deres antistoffer. Og et enkelt barn, som havde haft en alvorlig mæslingeinfektion, mistede hele 73 procent af antistofferne.

»Mæslinger er ligesom de 10 første år af en HIV-infektion, bare komprimeret til få uger - det er den målestok, vi er i, når vi taler om skaden på immunforsvaret,« forklarer professor Michael Mina til BBC.

I det andet studie, som er publiceret i det videnskabelige tidsskrift British Society for Immunology, har forskere undersøgt 26 børn, og de har fået samme resultater.

Førsteforfatter til dette studie, professor Velislava Petrova fra Sanger Institute i Cambridge, forklarer, at en mæslingevirus nærmest sletter immunforsvarets hukommelse, så det glemmer, hvordan det skal bekæmpe sygdomme - sygdomme, som det har bekæmpet før.

Som spæde begynder vi med at have et smalt spektrum af antistoffer, som gradvist udvikler sig år for år.

Velislava Petrovas forskningsresultater fra de 26 børn viser, at mæslingeinfektioner trykker på en slags genstartknap i patienterne.

»Immunforsvaret blev nærmest skruet tilbage til baby-stadie, hvor der var et meget begrænset omfang af antistoffer, som igen har begrænset evne til at bekæmpe sygdomme,« forklarer hun.

Professor Arne Akbar, direktør ved British Society for Immunology, har ikke været med i nogen af studierne, men har efterfølgende gennemlæst dem og finder dem »elegante og grundige«.

»Det er vigtigt, at du selv og dine børn er vaccineret mod mæslinger,« siger professoren til BBC ifølge Videnskab.dk.

