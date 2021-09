Den danske shippingkoncern A.P. Møller – Mærsk har netop opkøbt den portugisiske techvirksomhed Huub for et tocifret millionbeløb.

Det skriver Finans.

Det er nu virksomhedens tredje opkøb indenfor e-handelslogistik på ganske få måneder, og meget tyder derfor på, at Mærsk nu bevæger sig ud på et marked, hvor der kun er plads til 'de helt store'.

Opkøbet af Huub skal bidrage til koncernens mål om at skabe et netværk af varehuse, der blandt andet skal sikre levering af pakker indenfor et døgn til forbrugerne.

Den portugisiske virksomhed har nemlig udviklet et stykke software, der kan forbinde varehuse- og salgskanalers systemer på tværs, hvilket gør, at kun ganske få fysisk skal ind over processen.

»Huub er i bund og grund limen mellem opkøbene, så vi fremadrettet kan skabe logistikprodukter, der gør det muligt for vores kunder at servicere forbrugerne på et niveau, der svarer til de andre store markedspladsers,« fortæller Christoph Stork, der er global chef for internethandellogistik i Mærsk, til Finans.

Med andre ord betyder det altså, at Mærsk er kommet i konkurrence med andre store techgiganter som Amazon og Alibaba.

