Mærsk har brug for hjælp.

Af de 46 containere, som skibet Mayview tabte under stormen Pia, er kun fire fundet.

Så nu kommer to hollandske skibe, der skal hjælpe med at scanne havbunden og – forhåbentligt – lokalisere nogle af containerne.

Det skriver TV 2 Nord.

»Vi blev orienteret om, at der kommer et specialfartøj fra Holland, der kommer for at finde ud af, om de resterende containere er gået op, eller er lukkede,« fortæller Nye Borgerliges Kim Edberg efter et orienteringsmøde med miljøminister Magnus Heunicke.

Han fortæller, at der på mødet var flere af miljøordførererne, som var ekstra opmærksomme på de fiskere ved den jyske vestkyst, der lige nu må blive på land, fordi deres garn risikerer at blive viklet ind i det gods, der eventuelt er faldet ud af containerne.

Mærsk har allerede meldt ud, at fiskerne vil blive kompenseret for det tab, de lider.

De to skibe fra Holland vil ikke selv have mulighed for at bjærge eventuelle containere, de måtte finde.

Der er allerede skyllet en del indhold fra containerne op på strandene. Men det er altså ikke noget, man må gå ned og tage.

Det fandt en beboer i sommerhusområde i Hune, som er en lille bydel i Blokhus, ud af.

Da politiet, efter et tip, kom på besøg, fandt de således hele 14 kompressorer, som de altså mener er drevet i land fra de tabte containere.

»Min hypotese er i hvert fald, at der er nogen, der har tænkt, at de kunne tilegne sig dem. Og det er tyveri,« fastslog Karsten Højrup Kristensen, vagtchef ved Nordjyllands Politi, natten til søndag.