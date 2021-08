Er det tang, kloak, kompost eller noget helt fjerde, der hænger i den københavnske luft?

Budene er mange, når det kommer til at gætte, hvad det er for en fæl lugt, der svæver rundt i luften i København i disse dage.

Torsdag fik B.T. sendt en mand fra HOFOR til indre by for at komme nærmere et svar med sin specialtrænede næse.

Næsen blev stukket i vejret, og kloakdæksler blev løftet. Men der var ikke noget usædvanligt at spore.

Synes du, der lugter mere fælt end sædvanligt i København?

Svaret lød, at det kunne være uudtømteskraldespande, eller København i sig selv.

Men her fredag er lugten der stadig, og det kan mærkes hos Beredskabsstyrelsen, der er blevet kimet ned af undrende journalister. Også selvom lugtgenen slet ikke er deres bord.

Tidligt fredag kom vagthavende operationschef, Michael Møller, med en teori:

»Kommunen har vendt noget kompost ude på Selinavej i går (12. august, red.), mens der også har været en brand ude ved anlægget på Avedøre, der har gjort, at siloen skulle tømmes i går.«

Fredag aften lyder melding fra styrelsen, at virksomheden RGS Nordic, som ligger på Selinavej, har ringet for at fortælle, at det i hvert fald ikke er dem, der spreder stanken.

Hos Københavns Kommunes Miljø- og Teknikforvaltning kan de desuden fortælle, at det ikke kommer fra deres områder i kommunen – heller ikke fra Selinavej.

Og at de oven i det ikke har hørt noget fra byens borgere, men kun fra journalister.

I HOFOR, som var ude at tjekke kloakdæksler torsdag, har de fredag været i Hvidovre, hvor lugten havde bredt sig.

Men der var intet at finde.

Derudover har virksomheden fået meldinger om lugtgener i Charlottenlund, Østerbro, Frederiksberg, Sjællandsbroen og Ørestaden.

Men de har ikke kunnet finde noget i deres systemer.

Det er dog ikke ren indbildning, for der hænger noget fælt i luften, og derfor har vagtchefen fra Beredskabsstyrelsen en opfordring:

»Meld jer på banen, hvis det er jer, der lugter.«

Det betyder ikke, at man skal henvende sig, hvis man ikke har været i bad i lang tid eller har glemt at børste tænder, men hvis man som virksomhed ved eller mistænker, at man spreder en forrådelseslugt.