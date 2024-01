2023 blev solenergiens år, og det kan blive en gave til elregningen. I hvert fald, hvis man kan lægge sit forbrug i dagstimerne.

For vi vil i højere grad se dage, som i sommer, hvor den rene elpris - altså prisen renset for afgifter - går i nul.

Det skriver Politiken.

Udviklingen i strømprisen på solskinsdage skyldes i høj grad, at udbygningen af solenergi er eksploderet de seneste år.

I 2010 blev der på verdensplan installeret 1 GW solenergi per måned.

I 2023 blev der installeret 1 GW solenergi per dag.

»Vi har allerede set rigtig mange weekender i sommerhalvåret, hvor elpriserne bliver rigtig lave og ligefrem negative. Jo mere sol vi får, jo oftere vil det ske, især når vores evne til at lagre solen ikke stiger så hurtigt«, siger chefanalytiker i organisationen Green Power Denmark, Kristian Rune Poulsen, til Politiken.

Det virker umiddelbart som gode nyheder for både klimaet og forbrugerne, men eftersom solcelleenergi kun står for 5-6 procent af den samlede elproduktion i verden, så er der behov for mange flere solcelleparker, hvis solenergi skal bære den grønne omstilling.

Men den hastigt voksende solcelleproduktion har på to måder spændt ben for sig selv.

Det første er velkendt. Strømmen kan ikke lagres i det omfang, der er behov for, så derfor ender man med en høj - og i nogle tilfælde sort - strømproduktion, når solen ikke skinner.

Det andet problem opstår, fordi incitamentet til at opføre nye solcelleparker forsvinder, når man ikke kan tjene på produktionen af strøm.

Efter alt at dømme så fortsætter tendensen med hastigt voksende udbygning af solenergi dog i 2024.

I en opgørelse fra Energistyrelsen fra slutningen af 2023 estimerede man, at solenergi vil udgøre 12 procent af det danske elforbrug i 2023.