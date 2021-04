Mængden af ledige stillinger boomer lige nu.

»Vi har de højeste tal siden finanskrisen, og inden for visse kategorier er det de højeste tal nogensinde,« siger Kaare Danielsen

Direktøren for jobportalen Jobindex fortæller til Finans.dk, at antallet af jobannoncer i øjeblikket ligger 30 procent højere end det niveau, der var inden coronakrisen.

Og det skyldes selvfølgelig, at det danske samfund – og ikke mindst erhvervslivet – er i fuld gang med at ryste vinterens og forårets store nedlukning af sig.

I den kontekst er det ikke overraskende, at det især er inden for frisør, hotel-, restaurationsbrancherne, at der er allerflest jobannoncer her midt i april. Frisørerne er netop igen begyndt at klippe, mens det lige om lidt igen bliver muligt at gå ud og spise og drikke.

Ifølge Jobindex' opgørelser er der inden for bare den seneste måned sket en vækst på 35 procent for jobannoncer inden for restaurationsbranchen.

I marts havde jobportalen dog også flere it-stillinger end nogensinde før, og direktør Kaare Danielsen vurderer, at der allerede er mere gang i det generelle jobmarked end forventet.

»Det er virksomhederne, der begynder at genstarte alle de projekter, som de har udskudt seneste år og tør at ansætte nogle sælgere og starte det projekt, som de satte på hold seneste år,« siger han.

Også chefanalytiker Jan Størup Nielsen fra Nordea tror på, at der er et stærkt opsving forude.

Han vurderer, at coronakrisen er markant anderledes end eksempelvis finanskrisen, fordi mange danskere faktisk har boostet økonomien med udbetalingen af de indefrosne feriepenge, mens også aktier og huspriser er steget.

Og midlerne vil komme til løbende at blive brugt, når restriktionerne (forhåbentlig) forsvinder helt i de kommende måneder. Mener eksperten.