Fire unge mænd iført grå hættetrøjer og bandana'er skaber i øjeblikket frygt i lokalsamfundet på Mors.

I tre separate hændelser er mændene angiveligt fulgt efter tre forskellige børn - alle 11 år gamle - i en mørkeblå varevogn på gule plader.

Det skriver TV2 Nord.

Det var en bekymret mor ved navn Nanzie Andersen, som i første omgang advarede om de fire bandanaklædte mænd, der sidste søndag fulgte efter hendes datter, som panisk måtte flygte ind i et supermarked og ringe efter hjælp.

Det skriver hun i et opslag på Facebook, som i skrivende stund er blevet delt knap 1000 gange.

'Forrige søndag er min datter på vej hjem af Jernbanevej, da en mørkeblå varevogn kører stille efter hende, hvorefter den kører ind på p pladsen mellem kommunen og fjordglimt, og føreren hopper ud og følger efter min datter. Han følger efter hende et godt stykke hen mod Aldi, hvor hun løber ind og ringer efter mig', skriver moderen og fortsætter:

'I går er hendes kammerat omme og lege på MC Holms skolen, hvor 4 unge drenge/mænd begynder at følge efter ham, og den blå varevogn dukker op igen.'

Udover de to tilfælde, som Nanzie Andersen nævner i sit opslag, fortæller Henrik Nielsen, som er vagtchef ved Midt- og Vestjyllands Politi, at de er bekendte med yderligere ét tilfælde, hvor mændene i den blå varevogn er fulgt efter et barn. I alle tre tilfælde har børnene dog formået at stikke af.

»Det er fire mænd, der har udvist mistænkelig adfærd, og vi er ved at undersøge, hvad det er for noget. Mere kan jeg ikke sige på nuværende tidspunkt,« siger Henrik Nielsen til B.T.

De tre tilfælde er sket ved Jernbanevej og ved M.C. Holm Skole i Grønnegade. Skolen bekræfter da også på Facebook, at de kender til episoderne og påpeger, at de har skærpet opmærksomheden og er i tæt kontakt med politiet.

Politiet anslår de fire mænd som værende i 20'erne og med anden etnisk herkomst end dansk. Politiet påpeger, at det ikke er sikkert, at mændene er børnelokkere, men at der kan være tale om et forsøg på bevidst at skræmme børnene.

»Vi arbejder meget på at finde frem til mændene, for det er utrygt for børnene og deres forældre. Vi har sat ekstra patruljer til at holde øje med området,« siger politikommissær Jørgen Jensen ved lokalpolitiet i Thisted til TV2 Nord.