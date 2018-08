Det er ikke beskedenhed, der præger danskerne, når de bliver bedt om at vurdere deres egen humor i forhold til andre.

Hele 31 procent af danskerne siger, at de er sjovere end gennemsnittet, mens 44 procent svarer, at de er lige så sjove, som de fleste folk er. Samtidig er det først og fremmest mændene - 34 procent - der mener, de er sjovere end andre. Blot 27 procent af kvinderne har samme tiltro til egen humor, viser en undersøgelse, som YouGov har gennemføert blandt 1.000 repræsentativt udvalgte danskere for tv-stationen Comedy Central.

Svarene overrasker ikke ph.d. og lektor ved Aarhus Universitet Stefan Kjerkegaard, der har forsket i humor og udgivet bogen 'Humor' i serien 'Tænkepauser'.

»Det siger meget om mænd. Det kommer ikke bag på mig, at de synes, de er sjovere end kvinder. Forskellen på mænd og kvinder er blandt andet, at mændene tør sige, at de synes, de er sjovere. Der er kvinder mere tilbageholdende,« siger han.

Vurderingen skal dog tages med et stort gran salt.

»Man er næppe den bedste til at bedømme, hvor sjov man er. Problemet er så, at humor ikke kan måles,« siger Stefan Kjerkegaard.

Undersøgelsen tegner også et billede af store regionale forskelle: Mens kun 22 procent af nordjyderne drister sig til at mene, at de er sjovere end de fleste, så gælder det for hele 36 procent af københavnerne.

»Det bekræfter vores fordomme om københavnere. De tør stille sig frem og smøre tykt på, selv om vi alle ved, at nordjyder er sjovere end københavnere,« siger Stefan Kjerkegaard, der selv er født i Horsens og altså ikke har stærke aktier i den særlige humor nordenfjords.

»Humor handler om at kunne grine af sig selv og er egentlig ikke det samme som at være sjov. Jeg har holdt mange foredrag om humor, men folk bliver altid lidt skuffede, fordi jeg ikke altid er særlig sjov. Jeg har dog masser af humor alligevel,« griner Stefan Kjerkegaard.