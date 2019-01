Overlæge vurderer, at mindst 1.000 danskere har spillet hasard med deres helbred ved at sprøjte olie ind i kroppen for at få store muskler.

Det er en rigtig dårlig idé at sprøjte olie ind i sine muskler. I værste fald kan man dø af følgerne, som det skete for en ung mand inden jul. Men ifølge overlæge Ebbe Eldrup, der behandlede den nu afdøde mand på Herlev Hospital, har vi kun set toppet af isbjerget.

Det skriver avisen Danmark.

- Alene i denne uge har ni henvendt sig, fordi de har injiceret sig med olie, så nu har vi 60 kendte tilfælde her på Endokrinologisk Afdeling, siger overlægen.

Han er dog overbevist om, at der er mange flere, der går rundt med olie og dårlig samvittighed i kroppen:

- Dem, der har injiceret sig, siger alle, at de kender hundredvis, der også har gjort det. Når man begynder at lægge tallene lidt sammen, så må der være over 1000, der har gjort det. Det er jeg ret sikker på, siger Ebbe Eldrup til avisen Danmark.

Han har også en klar fornemmelse for, hvorfor flertallet ikke har opsøgt sundhedssystemet og lagt kortene på bordet:

- Der er mange, der går og putter sig. De bange for at være syge, og de er forlegne ved at stå frem, fordi det vil blive set som nogle snydepelse. De er dybest set flove, selv om vi har et anonymiseret sundhedsvæsen, siger overlægen.

Han understreger, at det er vigtigt, at dem, der har sprøjtet for eksempel paraffinolie eller Synthol i musklerne henvender sig enten til ham og specialisterne på Herlev Hospital eller beder sin egen læge om at få taget en blodprøve, som måler kalkniveauet i blodet.

De første tilfælde begyndte at dukke op for 8-9 år siden, og Ebbe Eldrup erkender, at der mangler viden på området.

- Det er besynderligt, at der er så lidt litteratur om det. Der er 4-5 artikler, som handler om enkeltsager eller små grupper. Den største opgørelse, der findes, er dansk. Den er på 12 patienter, og den står mine kollegaer i Aarhus og Odense bag, siger overlægen.

De patienter, der får forhøjet kalkindhold i blodet, bliver behandlet med store doser af prednisolon (binyrebark), og det giver en række andre alvorlige bivirkninger.

Derfor er det vigtigt at finde alternative behandlingsmåder.

Det er ikke alle, der bliver syge af paraffinolien, men der mangler svar på hvorfor, og Ebbel Eldrups afdeling søger svar på en række spørgsmål:

Er det mængden af olie, der gør en forskel? Er det er hvor, du får den injiceret? Er det hvornår? Eller er det hvordan?

- Der tegner sig ikke noget klart billede på nuværende tidspunkt. Vi ved det simpelthen ikke, og der tegner sig ikke noget klart billede på nuværende tidspunkt, siger Ebbe Eldrup.