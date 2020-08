Er du en (heteroseksuel) cismand? Så er du formentlig mindre tolerant over for LGBT+-personer, end hvis du er en (heteroseksuel) ciskvinde.

Forskellen mellem kønnene ses tydeligt, når man ser på en spørgeundersøgelse, som YouGov har foretaget på vegne af B.T.

Eksempelvis mener 23 procent af de adspurgte personer, der betegner sig som mænd, at det er okay at bruge 'bøsserøv' som skældsord. Kun otte procent af kvinderne mener det samme.

22 procent af de adspurgte mænd væmmes, hvis de ser to mænd kysse. 10 procent af kvinderne har det på samme måde.

Sådan har vi spurgt På vegne af B.T. har YouGov i juni stillet 1.239 repræsentativt udvalgte personer over 18 år en lang række spørgsmål vedrørende LGBT+-personer og Pride-ugen. Her er nogle af dem. Hvordan har du inden for de seneste to år typisk reageret, når du har set to mænd kysse hinanden lidenskabeligt i det offentlige rum/på gaden/i byen? Svar: Tænkt, det er dejligt (Kvinder: 26 procent. Mænd: 12 procent)

Jeg har noteret det, men ellers ikke reageret (Kvinder: 53 procent. Mænd: 57 procent)

Jeg væmmes ved det (Kvinder: 10 procent. Mænd: 22 procent)

Ved ikke (Kvinder: 11 procent. Mænd: 9 procent) Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn? Det er okay at bruge ordet 'bøsserøv' som skældsord? Svar: Helt uenig (Kvinder: 54 procent. Mænd: 32 procent)

Delvis uenig (Kvinder: 13 procent. Mænd: 16 procent)

Hverken enig eller uenig (Kvinder: 17 procent. Mænd: 20 procent)

Delvis enig (Kvinder: 4 procent. Mænd: 10 procent)

Helt enig (Kvinder: 4 procent. Mænd: 13 procent)

Ved ikke (Kvinder: 9 procent. Mænd 8 procent) Hvordan ville du have det, hvis dit barn fortalte dig, at det ikke var heteroseksuelt, men lesbisk, bøsse eller en anden seksualitet/kønsidentitet? Markér venligst den svarmulighed, der passer bedst på dig. Svar: Det ville jeg have det godt med (Kvinder: 39 procent. Mænd 33 procent)

Det ville jeg have det svært/dårligt med (Kvinder: 13 procent. Mænd 21 procent)

Jeg har allerede et eller flere børn, som er åbne om deres homoseksualitet eller anden seksualitet/kønsidentitet, og det har jeg det godt med (Kvinder: 4 procent. Mænd 4 procent)

Jeg har allerede et eller flere børn, som er åbne om deres homoseksualitet eller anden seksualitet/kønsidentitet, og det har jeg svært/dårligt med (Kvinder: 0 procent. Mænd 1 procent)

Jeg har ikke nogen børn (Kvinder: 20 procent. Mænd 17 procent)

Ved ikke (Kvinder: 20 procent. Mænd 17 procent) Hvad synes du om Copenhagen Pride (festival for homoseksuelle og andre andre seksuelle minoriteter), der afholdes den 17.-23. august? Markér venligst den svarmulighed, der passer bedst på dig. Svar: Det er vigtigt at markere homoseksuelle og andre seksuelle minoriteters rettigheder, for der er stadig meget at kæmpe for i Danmark (Kvinder: 51 procent. Mænd 40 procent)

Det er et overflødigt arrangement, for homoseksuelle og andre seksuelle minoriteter i Danmark har allerede lige rettigheder (Kvinder: 28 procent. Mænd 41 procent)

Ved ikke (Kvinder: 21 procent. Mænd 18 procent)

Tallene taler deres klare sprog, men de overrasker ikke læge og professor ved Sexologisk Forskningscenter på Aalborg Universitet Christian Graugaard.

»Heteroseksuelle mænd er generelt mere homo-negative end heteroseksuelle kvinder. Det er en tendens, som vi kender fra talrige andre undersøgelser.«

Hvorfor er det sådan?

»I vores kultur er heteroseksualitet kort sagt maskulinitetens grundpille, hvorimod homoseksualitet er en maskulinitets-undergraver, som selv i 2020 truer den maskuline selvfølelse på en måde, som mange mænd finder ubehagelig og usikkerhedsskabende,« forklarer Christian Graugaard.

»Det handler om, at det i århundreder har været én af maskulinitetens vigtigste byggesten at forføre og erobre kvinder. Det er livsvigtigt for den klassiske maskulinitet, at den har et kvindeligt objekt og lægger larmende afstand til homoseksualitet. Det skal være klart og tydeligt for enhver, for så ved man, at der er tale om en 'rigtig mand'.«

Når kvinder i højere grad er tolerante, handler det om, at den kulturelle femininitet er bygget på helt andre værdier. Værdier, der ikke i samme grad har noget at gøre med seksualitet, fordi man i mange århundreder slet ikke opfattede kvinden som et seksuelt væsen.

»Femininitet – kvindelighed – handler i vores kultur om evnen til at vise omsorg, følelser, empati og den slags. Desuden er homoseksualitet slet ikke lige så 'farlig' for kvinder, fordi det ikke sætter spørgsmålstegn ved deres grundlæggende kvindelighed. Derfor er kvinder mere rummelige og forstående, for de har ikke nær så meget på spil som mænd,« forklarer Christian Graugaard.

Professoren understreger, at det altså ikke er, fordi heteroseksuelle mænd bevidst er mindre tolerante. Det handler om komplicerede historiske kræfter:

»Det er ikke sådan, at den enkelte mand sidder og tænker 'uha, nu må jeg hellere være negativ over for homoseksuelle, for ellers tror folk bare, at jeg selv er det'. I de fleste tilfælde foregår det på et ubevidst plan, fordi kulturen i århundreder har programmeret mænd til at føle ubehag ved homoseksualitet.«

Historien fortæller os dog også, at intet er statisk, og ifølge Christian Graugaard er vi da også på vej væk fra det mere firkantede syn på seksualitet og køn.

»Vi genforhandler stort set alt omkring os i disse år. Alle sandheder, alle stereotyper, kategorier, normer og begreber er til debat.«

Professoren henviser til eksempler som barsel til mænd, mænd i det, man tidligere kaldte 'kvindejob', og kvinder i traditionelle mandejob.

»Vi forstår i stigende grad maskulinitet og femininitet mere nuanceret.«

»Derfor kan man undre sig over, at der stadig er så store kønsforskelle i synet på homoseksualitet. Det siger noget om, at tunge kulturelle programmer kan være svære at få renset ud af harddisken, både hos den enkelte og i samfundet som helhed.«

»Det tager mange generationer at skabe kursændringer på et så grundlæggende område som dette. Men jeg håber og tror, at vi er godt på vej.«