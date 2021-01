'Det Nye Sorte Broderskab.'

Selv om navnet måske kan give associationer til en middelalderlig munkeorden, er det en Facebook-gruppe.

Vel at mærke en lukket Facebook-gruppe, der siden sin spæde begyndelse i 2019 nu er oppe på at have næsten 45.000 medlemmer.

Samtlige er mænd, for det er en del af optagelseskriteriet.

I gruppen deles fotos af unge kvinder, hvis billeder, der typisk er taget fra andre Facebook-grupper eller kvindernes egne private profiler, bliver kommenteret flittigt af mændene.

Ofte sexistisk og nedgørende.

21-årige Freya Malu Schøn fra Roskilde havde indtil onsdag morgen aldrig hørt om 'Det Nye Sorte Broderskab'.

Så det ramte hende som en hammer, da hun blev gjort opmærksom på, at et billede af hende, som er blevet taget fra Facebook-gruppen Marketplace, hvor man kan sætte blandt andet tøj til salg, blev kommenteret af flere mænd, som tillader sig at have en mening om hende.

Fotoet, som på siden 'Det Nye Sorte Broderskab' altså er brugt i en helt anden sammenhæng end den oprindelige, hvor Freya Malu Schøn viser en brun kjole frem, hun har til salg.

'Tænker, jeg taler for flertallet herinde, når jeg siger: Vi vil se den af, vi vil se den af.'

Og: 'Ærgerligt, hun ligner et trafikuheld i skærmen, når man tjekker hende ud på profilen.'

'Følger hun med i salget?' og meget andet af samme skuffe.

Freya Malu Schøn, som har politianmeldt forholdet, siger:

»Det er mega ubehageligt at få delt billeder af sig selv på den her måde. Jeg synes, det er for mærkeligt. Det er virkelig underligt og slet ikke sjovt at blive 'voksenmobbet' af sådan nogle ynkelige mænd. Tænk at dele billeder af personer, de overhovedet ikke kender, og så sidde og kommentere på det.«

»Det er en syg tendens at gøre sådan noget. Jeg kan jo se, at flere af dem, der kommenterer, er mænd med familie, kone og børn. Hvad laver de inde i sådan et forum,« lyder det med undren fra Freya Malu Schøn.

21-årige Freya Malu Schøn kunne pludselig se et billede af sig selv – oprindelig brugt i en helt anden sammenhæng – blive kommenteret flittigt af mænd, der ikke sparede på sexistiske og nedgørende bemærkninger om hende.Foto: Privat Vis mere

Selv om hun har politianmeldt forholdet, kommer der ikke nogen sag ud af det, fordi billederne oprindeligt er lagt ud på Facebook frit tilgængeligt for alle.

Freya Malu Schøn står frem med sin oplevelse for at advare andre unge kvinder om, hvad man kan blive udsat for, blot fordi man har et stykke tøj til salg på nettet.

»Opslaget om mig blev lagt på natten til onsdag og blev kommenteret på i løbet af dagen. Om aftenen blev det dog taget af. Måske fordi jeg fandt frem til dem, der administrerer siden, og kunne se, at den ene har kone og børn,« siger hun.

»Jeg var så chokeret og rasende over det her, at jeg skrev til hans kone, at det var en syg hobby, hendes mand havde. Og at jeg synes, det er vildt, at han vil støtte op om sådan noget,« fortæller hun.

Torsdag er der pludselig kun registreret én administrator af Facebook-siden 'Det Nye Sorte Broderskab'. Han, hvis kone Freya Malu Schøn skrev til og medsendte screenshots af de mange kommentarer til billedet af hende, er ikke længere administrator.

I samme tråd, som den Freya Malu Schøn ufrivilligt blev en del af, er der også billeder af andre kvinder, hvis fotos oprindelig er lavet i forbindelse med, at de har tøj til salg gennem Marketplace.

Her lyder kommentarerne til billederne blandt andet:

'Hun har da fået en på munden. Det eneste, der er værre end mænd, der slår kvinder, er en kælling, der ikke kan holde kæft.' Og: 'Søg efter brudekjoler, så vælter det frem med nyskilte kællinger, og du kan selv sortere dem i størrelse.'

B.T. har kontaktet administratoren af 'Det Nye Sorte Broderskab' for at høre, hvad formålet er med at omtale kvinder sexistisk og nedgørende, som Freya Malu Schøn og andre har oplevet.

»Det meget korte svar er, at sådan noget ikke er acceptabelt i gruppen. Formålet er at dele billeder af smukke kvinder. Det har aldrig været meningen at udsætte nogen piger for, at de får delt fotos, der åbenlyst ikke er beregnet til at blive delt,« siger han.

»Vi har fået rigtig mange nye medlemmer ind det seneste halve års tid, og det er selvfølgelig sjovt at se den udvikling. Men de mange medlemmer gør også, at der virkelig skal gås til den for at sikre, at de regler, vi har sat op for siden, bliver overholdt,« siger han videre.

Der er netop blevet føjet et nyt punkt på listen over, hvilke syv regler medlemmerne nu skal overholde.

Den nye regel: 'Ingen billeder fra Marketplace.'