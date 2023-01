Lyt til artiklen

Er nordmænd bare meget mere vilde med at spise restauranternes ubrugte mad end her i landet?

Den danske madspildsapp Too Good To Go havde ved seneste regnskab et trecifret millionbeløb i underskud.

Men i Norge går det rigtig godt for appen.

Her har appen øget omsætningen med 35 procent det seneste år, skriver det norske medie E24.

Hvad er Too Good To Go? Too Good To Go-appen er dansk og blev stiftet i 2016.

Den er i dag i spil i 17 lande.

Igennem Too Good To Go’s app kan man købe billige madvarer, fra supermarkeder eller restauranter, der alligevel skulle smides ud. På den måde undgås unødvendig madspild. Kilde: finans.dk

Det betyder, at appen fik mere end 350.000 nye brugere i Norge i 2022.

Men det ændrer ikke på, at den danske madspildsapp, der blev stiftet i 2015, sidste år havde blodrøde tal på bundlinjen.

Intet mindre end 344 mio. kr. i underskud, skrev finans.dk i juli sidste år.

»Det er et grundvilkår for en vækstvirksomhed at køre med underskud i en årrække. Det oplever jeg ikke altid, at der er forståelse for i Danmark,« sagde Mette Lykke, der er virksomhedens administrerende direktør, da til mediet.