Mad i containervis, der umiddelbart ikke fejler noget, har længe rejst kritik mod samtlige supermarkeder.

Men nu beder nogle af dem altså om, at vi retter blikket den anden vej.

Det skriver TV 2 Lorry.

En af dem er SuperBrugsen i Smørum, hvor man jævnligt oplever, at kunder ombestemmer sig på vejen fra køledisken til kassebåndet, og efterlader varer rundt omkring i butikken.

Og det betyder, at kunderne bevidst eller ubevidst er med til at smide masser af mad i containeren:

»Når vi finder varen, har vi jo ikke mulighed for at se, om den har ligget der i to minutter, eller i tre timer. Og så bliver den kasseret,« fortæller brugsuddeler Søren Rasmussen til TV 2 Lorry.

I Fakta i Albertslund er problemet med efterladte kølevarer i butikken så stort, at det i starten af sommeren fik butikschef Kadir Sen til at smide et opråb på facebook.

I opslaget skriver den frustrerede butikschef, at han dagligt må kassere kølevarer for op mod 500 kroner, fordi kunderne ligger dem tilfældigt rundt omkring i butikken.

»Jeg tænkte, jeg måtte gøre et eller andet, for det kan ikke være rigtigt, at jeg skal sætte en rutine i gang, hvor mine medarbejder skal gå en runde hver anden time,« fortæller Kadir Sen til TV 2 Lorry.

Supermarkedernes store madspil er en problemstilling, som aktivist, madspildsblogger og kok, Fabian Vennekilde, flere gange har sat fokus på.

Blandt andet ved at indsamle og uddele mad fra butikkernes containere.

Men nu retter han også en løftet pegefinger mod kunderne.

»Vi skal tænke os om. Vi skal holde op med at være så kritiske og ødelægge vores varer. For vi har et ansvar, hvis vi skal være med til at stoppe madspild,« fortæller han til TV 2 Lorry.

Og det er Selina Juul, som er stifter af Stop Spild Af Mad, helt enig i.

»Vi har et kæmpe ansvar. Ser man på tal fra Miljøstyrelsen er det os som forbrugere, der er de største madspildere. Og derfor også os, der har størst potentiale til at gøre noget ved det,« fortæller hun til TV 2 Lorry.

Ifølge de seneste tal fra Miljø- og Fødevareministeriet spilder forbrugere og detailhandlen dagligt mad nok til at fylde 9.730 indkøbsvogne.