»Red Bull giver viiinger.«

Sådan lyder det meget kendte slogan. Men hvis man vinder en konkurrence hos energidrik-giganten, kan man hurtigt få brug for masser af energi, for det kan være en lang kamp at få de lovede præmier tilsendt.

Det kan 21-årige Mads Uldall Jespersen i Vejrup skrive under på.

»Jeg troede, det kunne blive ordnet på et par måneder. Jeg kan godt forstå, at der var problemer under coronanedlukningen, men efter det regnede jeg med, at alting gik i orden,« siger Mads Uldall Jespersen.

Alting gik dog ikke i orden, og Mads Uldall Jespersens kamp med Red Bull har nu stået på i to år.

Mads Uldall Jespersen deltog nemlig i en konkurrence hos Red Bull i januar 2020, hvor man skulle uploade et klip med skills fra computerspillet FIFA for at få muligheden for at vinde først en delpræmie - og siden være med i kampen om hovedpræmien, som var et 55-tommers UHD-tv, en Playstation 4, et års forbrug af Red Bull og et mindre Red Bull-brandet køleskab.

Køleskabet vender vi tilbage til.

Screenshot af den oprindelige konkurrencetekst hos Red Bull. Vis mere Screenshot af den oprindelige konkurrencetekst hos Red Bull.

Tilbage i marts 2020 modtager Mads Uldall Jespersen den første mail fra Red Bull, som fortæller den gode nyhed: Mads har vundet ugepræmien, som er et såkaldt 'gamerkit', der blandt andet består af et FIFA-spil og en fodboldtrøje, fordi hans klip er udvalgt som ugens bedste af den danske FIFA-stjerne August 'Agge' Rosenmeier i konkurrencen.

Inden Mads Uldall Jespersen kan nå at modtage præmien, bliver Danmark imidlertid godt en uge senere nedlukket på grund af coronapandemien, og det omfatter naturligvis også Red Bulls kontor i København, forklarer energidriksgiganten i en mail den 19. marts.

Først fire måneder senere lykkes det efter flere forsøg for Mads Uldall Jespersen at få Red Bull, der nu har en ny medarbejder på sagen, til at reagere.

»Jeg undersøger det lige og vender tilbage,« skriver en medarbejder fra Red Bull til Mads den 8. juli. Altså næsten seks måneder efter, Mads Uldall uploadede sin video i konkurrencen.

Men hvad med hovedpræmien?

Overfor Red Bull insisterer Mads Uldall Jespersen på, at man er nødt til at trække en vinder, men det afviser man, fordi Elgiganten ifølge Red Bull nu har trukket sig fra konkurrencen på grund af coronanedlukningen.

Han kontakter selv Elgiganten, som meddeler, at man ikke har samarbejde med Red Bull.

På det tidspunkt har Mads Uldall Jespersen også selv kontaktet forbrugerombudsmanden for at få rådgivning, og det samme har Red Bull gjort.

Red Bull har desuden fået advokater til at kigge på sagen og afviser i første omgang at hjælpe, men det lykkes alligevel Mads Uldall at få firmaet til at handle. Ifølge fakturaen, som B.T. har set, ender Red Bull med selv at købe tv og playstation, der bliver leveret til Mads Uldall den 30. december 2020. Han er den eneste, der har nået at vinde en ugepræmie inden nedlukningen.

Red Bull leverer i februar 2021 også den sidste del af Mads' præmie, nemlig køleskabet – som vi stadig ikke er færdige med – og 10 kasser Red Bull-sodavand til Mads' adresse.

Nu mangler Mads Uldall Jespersen sådan set ikke mere. Men køleskabet er defekt, mener han. Det larmer voldsomt meget i lange intervaller, og det gør han Red Bull opmærksom på efter seks dage i en mail, hvor han medsender en lydfil. Han vil gerne have Red Bull til at reparere køleskabet.

Uddrag af mailkorrespondance. Vis mere Uddrag af mailkorrespondance.

Mads får intet svar og henvender sig igen i november 2021 – denne gang via Red Bull Danmarks Instagram-konto.

Nu er det endnu en ny medarbejder, der responderer med en overraskende besked: Køleskabet er nemlig åbenbart kun til låns og skal derfor afleveres tilbage.

Det krav afstår Red Bull imidlertid fra, da Mads Uldall stædigt med screenshot af den oprindelige konkurrencetekst påpeger, at det ikke fremgår, at der er tale om et udlån.

Men Mads Uldall Jespersen kan ikke få sit køleskab repareret eller erstattet, meddeler man:

»Vedligeholdelse af køleskab, eller udskiftning har aldrig været en del af præmien, hvorfor det desværre ikke er muligt for os at gøre noget ved det. Beklager, det har været trukket i langdrag,« lyder Red Bulls skriftlige begrundelse til Mads Uldall den 10. januar 2022.

B.T. har set den skriftlige kommunikation mellem Red Bull og Mads Uldall Jespersen, som foreløbigt er stoppet her.

»Jeg synes, at deres behandling har været mangelfuld,« siger Mads Uldall Jespersen.

»Jeg har hele tiden selv skullet tvinge dem til at hjælpe mig, fordi de har skrevet ting, der ikke passede eller hele tiden skulle se beviser,« siger han desuden.

Men er det ikke lidt forkælet at forvente, at de bliver ved? Du har trods alt fået rigtig dyre ting tilsendt fra Red Bull.

«Nej, det synes jeg egentlig ikke. Selv om jeg er taknemmelig for alle tingene, så ved jeg fra mit eget firma, at det er vigtigt, at man altid viser sit bedste jeg, og det synes jeg virkelig ikke, de har gjort,« siger Mads Uldall Jespersen.

»Jeg synes, det er pinligt den måde, som de har ageret. Det handler egentlig ikke om tingene mere. Det er en principsag,« forklarer han.

»Jeg synes ellers, at Red Bull laver mange fede arrangementer, sæbekasseløb og udspring, og de fylder meget i e-sport. Men så anerkendt et firma skal gøre det bedre,« siger Mads Uldall Jespersen om forløbet.

B.T. har forsøgt at få fat i en repræsentant for Red Bull, men man er ikke vendt tilbage på henvendelsen.