»Han ville have pengene hurtigt. Han var meget ivrig,« siger Mads Turpie.

Han husker tydeligt den dag, han var til fremvisning af nogle værelser i en lejlighed på Frederiksberg sammen med sin ven Alexander Greve. Det er deres første møde med udlejeren, som med det samme giver dem en dårlig fornemmelse i maven.

»Men han har en herskabslejlighed på 200 kvadratmeter på en af Københavns bedste beliggenheder,« siger Alexander Greve.

»Han må være reel nok,« tænker de to venner. »Ellers kan han ikke bo her.«

B.T. har igen forsøgt at få svar på lejernes spørgsmål hos udlejeren Morten D. Du kan se mødet med ham i næste artikel.

Udlejeren, som også selv bor i lejligheden, er siden blevet hovedpersonen i en omfattende sag, hvor 12 tidligere lejere anklager ham for uretmæssigt at beholde deres indskud. Med Alexander Greve og Mads Turpies historie vokser sagen sig nu endnu større og grovere. De nåede nemlig aldrig at flytte ind i lejligheden, men indskuddet på 71.400 kroner beholdt udlejeren alligevel. Udlejeren kalder det beklageligt i alle de tilfælde, hvor hans lejere ikke har fået deres indskud tilbage til tiden.

De to venner er derfor også ofre, men det ved de ikke på det tidspunkt i marts 2018, hvor de er til fremvisning. Alt andet end udlejeren virker 'ganske almindeligt', husker de. I værelserne, som de skal overtage, hænger der tøj på stativer, og på gulvet står en række stiletter. Udlejeren hyggesnakker og fortæller entusiastisk om højden til loftet, de klassiske gulvpaneler og smukke stuklister. Det er intet mindre end en drømmelejlighed. Få dage efter fremvisningen får vennerne en mail fra udlejeren.

'Hej Alexander og Mads

Jeg har nu fremvist for den sidste og har tænkt over mulighederne. Jeg tror I kan passe fint ind i lejligheden så jeg har besluttet at tilbyde jer lejemålet. Vend venligst tilbage hurtigst muligt. Tillykke med værelserne'

Da han ser os træde ind ad døren, ser han penge i lommen Alexander Greve

I dagene efter vender de lejekontrakten over mail, underskriver den og overfører samlet 71.400 kroner til udlejeren Morten D. B.T. kender udlejerens fulde identitet, men har valgt ikke at offentliggøre den, da han teknisk set ikke har brudt loven.

I midten af maj, to uger før de to venner skal flytte ind i lejligheden på Rathsacksvej i hjertet af Frederiksberg, skriver udlejeren igen en mail, som denne gang begynder dårligt.

'Hej Mads og Alexander

Jeg har en beklagelig nyhed …'

Vennerne Mads Turpie (venstre) og Alexander Greve (højre) skulle flytte ind i de store værelser i lejligheden på Frederiksberg sammen. To uger før aflyste udlejeren og beholdt indskuddet.

Udlejeren Morten D.s økonomiske og personlige forhold har ændret sig, og han vil ikke længere udleje værelserne til dem, forklarer han. Lejeforholdet er derfor annulleret, og Morten D. lover at overføre deres indskud tilbage. Men pengene dukker dog aldrig op på Mads Turpies eller Alexander Greves bankkonti. De modtager i stedet udsættelser og nogle dårlige undskyldninger, fortæller de. Du kan se undskyldningerne i videoen øverst i artiklen.

Udlejeren skriver, at han først har haft problemer med sit NemID og nu er rejst til udlandet, hvorfra han ikke kan sende pengene. Men dagen efter ser de to venner dog tilfældigvis Morten D. på gaden på Frederiksberg, hvilket de undrende skriver til ham.

Tror I, at Morten D. bevidst var ude på at snyde jer, da han viste jer værelset og lavede aftalen med jer?

»Ja«, svarer de begge og nikker.

»Da han ser os træde ind ad døren, ser han penge i lommen,« siger Alexander Greve.

Genkender Morten på video

Det er nu tre år, siden de to nu 27-årige venner var til fremvisning i lejligheden på Frederiksberg. Det skyldige beløb ville ifølge Morten D. senest stå til rådighed på deres konto 1. juni 2018. Det havde hans »højeste prioritet«. Men det skete bare aldrig.

»Jeg følte, at jeg skulle genstarte mit liv. Jeg havde mistet min opsparing og et sted at bo,« siger Mads Turpie.

Han og Alexander Greve troede aldrig, at de ville se noget til Morten D. igen. Indtil forrige søndag. Her læser de en artikel på B.T. om en udlejer, der samlet skylder 12 tidligere lejere mere end 300.000 kroner. De genkender med det samme udlejeren.

Der er helt sikkert noget, der skal ændres i lejeloven Alexander Greve

»Da han i videoen går ned ad gaden, bliver det helt klart for mig, at det er ham,« siger Alexander.

Han genkender ham på jakken og bukserne, fordi det var præcis det tøj, som udlejeren også havde på til deres fremvisning for tre år siden. Vennerne har dog svært ved at forstå, at den samme mand i årene efter har taget endnu flere penge fra unge mennesker, som han ikke har betalt tilbage. De forstår heller ikke, at politiet intet har gjort for at stoppe ham.

De anmeldte udlejeren i slutningen af maj 2018, men har ikke hørt tilbage fra politiet siden. Det samme er tilfældet i senere sager med andre lejere, der også har anmeldt Morten D. til politiet. Der er heller ikke sket noget, fortæller de til B.T.

»Man føler sig magtesløs. Hvem skal man så henvende sig til?« spørger Mads Turpie.

Som studerende var det hårdt både at miste et sted at bo og samtidig også 35.700 kroner. Det var hele Mads Turpies opsparing, der skulle bruges til indskud til en anden lejlighed.

Flere af Morten D.s tidligere lejere har også rejst sager i Huslejenævnet og Fogedretten, hvor de har fået medhold. Men ingen af de 12 personer, som B.T. har talt med, har fået alle deres penge tilbage. Enkelte har modtaget afdrag eller dele af indskuddet. Udlejeren har fortalt retten, at han ikke har nogen penge, og derfor kan lejerne ikke gøre mere. Morten D. kan dog fortsætte med at fremleje værelser.

»Der er helt sikkert noget, der skal ændres i lejeloven. Det kan ikke passe, at han kan blive ved med at leve sit liv bag de mure og være beskyttet af sin lejekontrakt,« siger Alexander Greve.

Morten D. lejer herskabslejligheden af ejendomsselskabet Heimstaden, som grundet lejeloven ikke kan opsige ham.

I forhold til sagen om de to venner i 2018 har Morten D. på mail ikke besvaret, hvorfor han beholdt deres penge og ikke har tilbagebetalt dem. Han skriver dog, at det er »...beklageligt i alle de tilfælde hvor lejerne ikke har fået deres indskud tilbage til tiden«. Derudover skriver han følgende:

'Som jeg har redegjort for og dokumenteret over for journalisten, er jeg i proces med at etablere tilbagebetalingsordninger med de lejere, der har indskud tilgode, inden for rammerne af mine økonomiske muligheder. Det omfatter naturligvis også disse lejere, som vil blive kontaktet i første halvdel af 2021 på den anden side af covid 19 krisen.'

Siden udlejeren i januar 2020 påbegyndte en dialog med en lejeadvokat, har han fortsat med at tage indskud fra nye lejere for derefter ikke at kunne betale dem tilbage. Enkelte lejere er blevet tilbudt afdragsordninger, men har takket nej. I tidligere tilfælde er afdragene pludselig stoppet, og flere lejere mener derfor, at det bare er en metode til at holde dem hen. Ingen af de nu i alt 14 lejere har i skrivende stund modtaget alle deres penge.

I næste artikel om 'Det rådne boligmarked' konfronterer B.T. udlejeren med de spørgsmål, som han ikke vil svare på. Du kan se et klip fra mødet i videoen nedenfor.