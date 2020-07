Mads Mortensen har ikke tal på, hvor mange jobs, han har søgt. Men han ved, at han har været til 800 samtaler og har fået 799 afslag.

Efter 11 år som arbejdsløs har han endelig fået et job. Og han er lykkelig.

»Det har været helt fantastisk endelig at komme ud blandt andre mennesker og få kollegaer. At stå op til en hverdag,« siger den 36-årige mand.

Som salgssupporter i firmaet Parseport, der sælger it-løsninger, er det Mads Mortensens job at ‘hjælpe salgsafdelingen med at skaffe kunder i butikken’.

Efter 799 afslag og 11 år som arbejdsløs har Mads Mortensen endelig fået et job. Foto: Byrd/ Jacob Crawfurd Vis mere Efter 799 afslag og 11 år som arbejdsløs har Mads Mortensen endelig fået et job. Foto: Byrd/ Jacob Crawfurd

»Jeg søger efter potentielle, primært børsnoterede kunder, som sælgerne ringer op. Desuden har jeg fået ansvar for salget til Kroatien, Slovenien og Schweiz, hvor jeg kontakter firmaer og spørger, om de kunne være interesserede i vores it-løsning.«

Mads Mortensen er uddannet salgsassistent fra Kvickly i Køge og forlod sin læreplads med et 10-tal i den afsluttende fagprøve.

Men siden har det været småt med held. Efter 799 afslag var han ved at miste troen på, at han nogensinde ville komme i arbejde.

»Normalt er jeg positiv og glad, men omkring afslag nummer 700 begyndte jeg på vej hjem fra en samtale altid at forberede mig på, at det job får jeg ikke.«

Mads Mortensen er født med et handicap, der betyder, at han mangler nogle fingre og tæer og har en særlig stemme.

»Jeg ved det ikke med sikkerhed, men jeg tror, det har givet mig 80 pct. af afslagene. Selv om det ikke burde betyde så meget, hvis man ellers har et godt cv,« siger han.

Mads Mortensen har gennem alle årene uden job forsøgt at opkvalificere sig og har blandt andet videreuddannet sig til serviceøkonom.

»Men det eneste job, jeg har fået, er, når jeg har været i praktik eller er blevet sendt ud med løntilskud fra kommunen,« siger han.

Jeg skulle se det, før jeg troede på det. Faktisk skulle jeg nå frem til i dag, før jeg virkelig troede, at det var sandt Mads Mortensen

Nu opfordrer han andre arbejdsgivere til at turde kigge ‘lidt mere på cv’et i stedet for at kigge på udseendet’.

For endelig i januar måned skete det. Via en god veninde fik han tilbudt job i it-firmaet.

»Det første halve år var det med løntilskud fra kommunen. Men nu har jeg fået en fast kontrakt.«

I maj ringede hans nye chef og sagde, at han ville give ham en fast stilling.

»Det var en skøn besked at få. Men jeg skulle se det, før jeg troede på det. Faktisk skulle jeg nå frem til i dag, før jeg virkelig troede, at det var sandt,« siger han.

Men onsdag var første dag med fuld løn, almindelig kontrakt og en aftale om en 30 timers arbejdsuge for Mads Mortensen.

Han havde taget kager med til kollegerne for at fejre jobbet og for at fejre, at han nu er en fri mand.

»Endelig er jeg fri for alle reglerne om, at jeg skal søge to jobs om ugen, gå til samtaler og hele tiden opdatere mit cv.«