Skuespiller Mads Mikkelsen blev søndag eftermiddag hyldet ved Lauritzen-prisen på Folketeatret i København.

København. Skuespillerne Mads Mikkelsen og Inge Sofie Skovbo modtager Lauritzen-prisen for 2018.

Det blev offentliggjort søndag eftermiddag, da Lauritzen Fonden fejrede nogle af Danmarks kendte aktører inden for scenekunst, film og tv-dramatik ved Lauritzen-prisen 2018.

Om Mads Mikkelsen skriver fonden:

- Hans talent er trods den globale appeal særegent, hans karakterer kan være lige så uhyggeligt ophedede, som hans kølige distance kan være skræmmende - og så kan det hele på et splitsekund blive forløst af en befriende humor og en varm kejtethed. Som skuespiller er han ikke sådan at sætte i bås.

Hovedprisen, Lauritzen-prisen, uddeles hvert år til en mandlig og en kvindelig skuespiller, som med sin skuespilpræstation har markeret sig.

Inge Sofie Skovbo og Mads Mikkelsen modtager hver prisen samt 250.000 kroner.

Derudover modtager de 50.000 kroner, som doneres til en sag med personlig betydning for dem.

Mads Mikkelsen har besluttet at give de 50.000 kroner til platformen Refugees United, som er en portal for flygtninge, der søger efter familiemedlemmer og bekendte, de har mistet kontakt til.

Det kan være som en konsekvens af flugt fra krig, forfølgelse eller fattigdom, oplyser fonden i en pressemeddelelse.

Inge Sofie Skovbo har valgt at donere pengene til foreningen Servicehunde til Handicappede.

Lauritzen Fonden begrunder udvælgelsen af de to prismodtagere med deres engagement i skuespilfaget, og Inge Sofie Skovbo fremhæves som en teknisk dygtig skuespiller.

Foruden Lauritzen-prisen blev søndag eftermiddag også fem andre priser overrakt.

Skuespiller Claes Bang blev hyldet med Lauritzen Fondens "Wauw-pris" på 30.000 kroner, mens teaterdirektør Søren Møller modtog 50.000 kroner og Lauritzen Fondens Backstage-pris for sit arbejde.

Dramafronten blev hyldet med 100.000 kroner og Lauritzen Fondens visionspris, mens Det Lille Teater modtog Lauritzen Fondens børne- og ungepris og dertilhørende 50.000 kroner.

Lauritzens Fondens "Believe in You-pris" på to gange 20.000 kroner gik til Asta Kamma August og Diluckshan Jeyaratnam.

Uddelingen fandt sted på Folketeatret i København.

Fonden skriver på sin hjemmeside, at den er en "erhvervsdrivende fond, der yder støtte til almennyttige aktiviteter".

/ritzau/