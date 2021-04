Det er endnu uklart, hvilken rolle danske Mads Mikkelsen skal spille i den femte Indiana Jones-film.

Den danske skuespiller Mads Mikkelsen har fået en rolle i den kommende Indiana Jones-film og skal dermed spille over for hollywoodstjernerne Harrison Ford og Phoebe Waller-Bridge.

Det skriver netmediet Deadline.

Mads Mikkelsens manager, Ulrich Møller-Jørgensen, bekræfter nyheden over for Ekstra Bladet. Han vil dog ikke løfte sløret for, hvilken rolle Mikkelsen skal spille.

Optagelserne ventes at gå i gang til sommer. Premieren er foreløbig sat til 22. juli 2022.

I april sidste år meddelte Disney, at Indiana Jones-filmen ville blive udskudt med et år fra juli 2021 til juli 2022.

Det var dog ventet, skrev filmmediet Filmz, da Steven Spielberg kort tid forinden havde trukket sig som instruktør på projektet.

Han er dog stadig involveret som producer, mens James Mangold har overtaget instruktørstolen.

/ritzau/