Et stort tab overskyggede optagelserne til filmen "Druk", som alligevel endte med at blive en succes.

Det handlede ikke bare om en halv promille alkohol i blodet. Det handlede om meget mere. Om noget usagt, som hang i luften over filmholdet.

Mads Mikkelsen fortæller søndag om sin oplevelse med at spille en af hovedrollerne i instruktør Thomas Vinterbergs film "Druk", der handler om fire gymnasielæreres eksperiment med altid at være en smule beruset.

Lørdag aften fejede filmen fire priser af bordet ved European Film Awards - herunder prisen for bedste film.

Mads Mikkelsen selv vandt i kategorien bedste skuespiller for sin rolle som gymnasielæreren Martin. Han giver over for Ritzau sit bud på, hvorfor "Druk" klarede sig så godt ved prisuddelingen.

- Jeg tror, at tiden kalder på noget, der er livsbekræftende. Og på alle ledder og kanter er denne film livsbekræftende.

- Vi har siddet i et års tid uden at kunne røre ved hinanden eller kysse hinanden, og så kommer den her film og minder os om, hvordan livet var før, siger Mads Mikkelsen og henviser til, at "Druk" rammer lige ned i en epidemi.

Kort tid inde i optagelserne mistede Thomas Vinterbergs 19-årige datter livet i en trafikulykke i udlandet. Hun skulle spille med i "Druk", som i øvrigt blev optaget på hendes gymnasium i Hellerup.

Tabet kom til at overskygge filmen, fortæller Mads Mikkelsen, selv om han har svært at sætte en finger på, hvad tragedien konkret betød for optagelserne. Han var selv tæt på Vinterbergs datter.

- Det er svært at sige, hvad der ville være gået anderledes, hvis det ikke var sket. Det var bare forfærdeligt på alle planer. Ingen af os havde stået i sådan en situation før, og jeg ønsker det ikke for nogen andre.

- Jeg tror, at den hyldest, der er til livet i filmen, blev endnu tydeligere i alle scener. Uden at vi egentlig fokuserede på det og talte om det, så tror jeg implicit, at det blev alles mål med filmen, siger Mads Mikkelsen.

/ritzau/