Fronterne er trukket hårdt op i diskussionen om gymnasieelevers fravær. Nu tager Mads Marius eleverne i forsvar.

»Tonen i debatten er gået virkelig skævt. De voksne forstår ikke, at skolegangen ikke ser ud, som den gjorde, da de selv var på vores alder, og jeg synes ikke, det er i orden, at voksne sviner eleverne til,« siger den 21-årige entertainer til B.T.

I en Facebook-video af Mads Marius, som i skrivende stund har fået 11.000 reaktioner og over 5.200 delinger, revser han de mange voksne, som kalder gymnasieelever for curlingbørn, fordi de protesterer over de nye fraværsregler.

Mads Marius beder dem ganske enkelt om at 'lukke arret' og kommer i videoen, som du kan se øverst i artiklen, med en række sammenligninger til arbejdslivet for lønmodtagere.

21-årige Mads Marius. Foto: Privat foto Vis mere 21-årige Mads Marius. Foto: Privat foto

I fremtiden vil eleverne blive noteret som fraværende for hele lektionen, hvis de kommer bare ét minut for sent.

Får eleverne for meget fravær, kan deres SU blive taget fra dem, og i værste fald risikerer de at blive smidt ud af gymnasiet.

De nye regler vækker vrede og frustration hos landets gymnasieelever, og flere elever strejkede derfor fra undervisningen mandag.

Reglerne er dog helt okay ifølge mange voksne danskere, hvilket de giver udtryk for i kommentarsporet under B.T.'s artikel om strejken.

Sådan er de nye fraværsregler 1. Fravær og registrering af fravær skal være ens på alle skoler. 2. Hver enkelt skole skal udarbejde et 'måltal' for fravær, så skoleledelsen får et øget fokus på fravær. 3. Fraværstal skal offentliggøres på skolens hjemmeside - for at skabe gennemsigtighed samt grundlag for tilsyn af Styrelsen for Undervisning og Kvalitet. 4. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet skal føre tilsyn med fravær på skolerne, så skoleledelsen aktivt arbejder med at nedbringe det. 5. Undervisningsministeriet gør skolerne opmærksomme på, at der er mulighed for at fratage SU, hvis en studerende har mere end 15 procents fravær per kvartal. Kilde: Undervisningsministeriet

De unge bliver kaldt forkælede og curlingbørn. Men der er noget, de ældre ikke har forstået, mener Mads Marius:

»Der er mange voksne mennesker, der ikke kender virkeligheden for de unge i dag. Uddannelsespresset er kæmpestort - du skal allerede være uddannelsesparat i 7.-8. klasse, og vi bliver hele tiden presset hårdere og hårdere,« siger han og tilføjer:

»Oveni er der så de nye regler. Du må ikke tage en bus, der er forsinket, du kan ikke gå til elevmøder, da de giver fravær, og du kan ikke være ret meget syg. Der er ingen individuel vurdering, vi skal alle sammen bare passe ind i et Excel-ark.«

Mads Marius selv går ikke længere på gymnasiet. Han er HTX-student og stoppede med et karaktergennemsnit på 11,7.

Men hvis han havde gået på gymnasiet under de nye regler, så ville han være blevet smidt ud efter en måned. Han kæmpede selv med nogle problemer, og derfor føler han meget med de elever, der i dag ikke møder nogen som helst forståelse.

»Mange elever kan genkende det billede, jeg tegner. De mange delinger, visninger og kommentarer viser, at opslaget har noget substans, og at der er mange, der er enige med mig,« pointerer Mads Marius.

Han har dog ikke meget tilovers for de mange granvoksne mennesker, der sviner ham selv og eleverne til.

Derfor gør han også meget ud af at gøre de nye fraværsregler forståelige for voksne og trækker derfor tråde til et lønmodtagerarbejdsliv.

»Hvordan ville du have det med, at du skulle til lægen og derfor måtte gå fem minutter før, men så bliver trukket én time i løn?« spørger han retorisk.