Et år efter debattøren Mads Holgers død fandt hans søster, Pippi Olivia Nordgaard Skov, et afskedsbrev på hans computer, der afslører sider af ham, som hun og resten af verden ikke kendte. Det uddyber hun blandt andet i en ny dokumentarfilm, hun har lavet om sin afdøde storebror - 'MADS HOLGER - TIL FARVEL'.

»Afskedsbrevet er ikke et brev til hans nærmeste, for så havde jeg ikke valgt at offentliggøre det. Brevet er til jer - til offentligheden. Og derfor har jeg også udvalgt passager derfra, som jeg offentliggør i dokumentaren,« siger Pippi Olivia til B.T.

4. juli 2016 valgte Mads Holger at tage sit eget liv. Siden hans død føler Pippi Olivia, at hun har fundet mere ud af, hvem han egentlig var som person.

»Helt kort har jeg lært, at han ikke passede på sit hjerte. Han sagde altid til mig, at jeg ikke skulle føle så meget. Men det har jeg altid haft brug for. Jeg har netop haft brug for at føle så ekstra meget for også at kunne tage vare på ham. For det gjorde han ikke selv, i hvert fald ikke som folk kendte til det. Og jeg tror, han prøvede at tage den stærke patriarkalske figur på sig alt for meget,« siger hun.

At Mads Holger døde i en ung alder, kom ikke som et chok for hende. Det var, som om hun altid havde på fornemmelsen, at livet var for hårdt at leve for ham. Men at han begik selvmord, kom alligevel bag på hende.

»Jeg havde ikke selvmord på fornemmelsen, men jeg havde nok vidst, at hans måde at anskue livet på, som var så sort/hvidt, var for hårdt. På den måde tror jeg, han sled på sig selv på alle måder. Men jeg havde ikke troet, at selvmord ville være løsningen, fordi han var så stolt,« siger Pippi Olivia og fortsætter.

»Hvis han og jeg havde talt om selvmordsbegrebet, kan jeg høre ham sige 'så må man stramme sig op og tage sig sammen'. Alle de principper, han havde, var også med til at gøre ham skrøbelig i virkeligheden.«

Selvom hun havde en fornemmelse af, at hans liv ville stoppe i en tidlig alder, ved hun samtidigt godt, at intet ville kunne stoppe ham fra at begå selvmord.

»Jeg ved, at vi aldrig kunne have gjort noget. Når han besluttede sig for noget, så gjorde han det - sådan var han. Og det er også det, der var hårdt for ham. Vi kunne ikke have gjort noget, i hvert fald ikke til sidst,« siger Pippi Olivia, som især mindes hans passion for kultur- og dannelsesdebatten, hans skarphed og hans humor.

Mads Holger blev kun 38 år. Foto: Thomas Lekfeldt Vis mere Mads Holger blev kun 38 år. Foto: Thomas Lekfeldt

I dokumentaren prøver Pippi Olivia at komme ind bag Mads Holgers facade og finde ud af, hvem han virkelig var, og hvorfor han tog sit eget liv.

»Da han døde, gik der detektiv i mig, og jeg havde brug for at få svar på en masse ting. Den eneste måde, jeg kunne trække vejret igen på, var ved at dykke ned og se alt, hvad han har lavet, og læse alt, hvad han har skrevet.«

I filmen interviewer Pippi Olivia blandt andre forfatteren Martin Kongstad og journalisterne Martin Krasnik og Anne Sophia Hermansen på Mads Holgers yndlingslokationer i København.

Dokumentaren har premiere den 25. oktober 2018 – samme dag som hovedpersonen ville være fyldt 41 år. Den kan indtil videre kun ses i Empire Biograf på Nørrebro i København.

Fakta MADS HOLGER Fulde navn: Mads Holger Norgaard Madsen

Født den 25. oktober 1977 på Nørrebro i København, hvor han også er opvokset

Søn af den skotske kunstmaler John Lindsay Little, som han stort set ikke havde kontakt med indtil farens død i 2001.

Bachelor i teologi 2008, Københavns Universitet

Mads Holger blev i 2007 gift med tv-journalisten Paula Larrain, men blev skilt igen året efter

I 2008 udgav han romanen 'Alle går rundt og forelsker sig'

I 2009 stiftede han natklubben 'JET'

I 2011 arbejdede Mads Holger som radiovært på Radio24syv

Mads Holger deltog aktivt i debatten og er især kendt for sin debat og kritik af dansk liberalisme

I 2014 stillede han op til Folketinget for Det Konservative Folkeparti og fik 977 personlige stemmer

Mads Holger døde den 4. juli 2016 og blev 38 år.