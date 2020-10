Mads Rasmussen nåede lige at spotte en bevægelse ud af øjenkrogen, før et stort »bang« lød.

I et splitsekund føltes det som et pistolskud, men hurtigt gik det op for den 43-årige mand, at han var blevet en del af en ubehagelig statistik.

Listen af folk, der er blevet ramt af et stenkast, mens de kørte bil.

»Stenen kom med så meget fart, at den gav en ubehageligt høj lyd. Det føltes voldsomt, og både min kone og jeg var meget chokerede,« fortæller Mads Rasmussen til B.T.

Mads Rasmussen og konen kørte på denne strækning, da der fra buskadset til venstre kom en sten flyvende Foto: Google Maps Vis mere Mads Rasmussen og konen kørte på denne strækning, da der fra buskadset til venstre kom en sten flyvende Foto: Google Maps

Tirsdag aften klokken cirka 18.00 satte Mads og konen sig ind i deres bil med kurs mod et supermarked for at få købt ind.

Da parret kørte på Rådhus Allé i Ølstykke, havde de på højre hånd byens bibliotek, mens der på venstre side er en form for buskads, der ligger et par meter højere placeret end vejen.

Og det var fra det buskads, at Mads pludselig så et flyvende objekt, før der få millisekunder senere lød et stort brag i bilen.

»Jeg når kun lige at opfatte, at der kommer noget, og så siger det 'bang'. Det lød nærmest som et pistolskud,« husker Mads.

Mads Rasmussen Vis mere Mads Rasmussen

Både Mads og konen var chokerede i sekunderne efter braget, men den 43-årige mand var så utryg, at han ikke nænnede at stoppe op.

I stedet kørte han et par hundrede meter frem, holdt ind og konstaterede dér, at der var et »kæmpe stort mærke i forruden«.

Da Mads fik tid til at reflektere yderligere over situation, løb det koldt ned ad ryggen på ham.

»Jeg kører tit med mine børn på forsædet, og hvordan ville de have reageret på situationen? Eller hvad hvis jeg havde haft åbent sidevindue, og de havde ramt der? Der var så meget fart på, at det godt kunne have taget livet af mig så,« siger han.

Her ses slaget fra stenen. Foto: Privatfoto Vis mere Her ses slaget fra stenen. Foto: Privatfoto

Men det bliver endnu værre.

Mads tog nemlig hjem og skrev et opslag om den ubehagelige oplevelse på en lokal Facebook-gruppe.

Og så stormede det ind med kommentarer.

Kommentarer fra folk, der havde oplevet det samme.

Samme slags stenkast. Samme sted. Samme tidspunkt.

»Jeg havde talt med politiet tidligere, men de virkede ikke voldsomt interesserede. Da jeg fortalte dem om de mange henvendelser, var sagen dog en helt anden,« fortæller Mads.

Mads opfordrede i Facebook-opslaget til, at folk skulle kontakte politiet, hvis de også havde oplevet at få kastet en sten efter sig ved Rådhus Allé, og pludselig havde politiet en lang række anmeldelser.

Derfor skrev Nordsjællands Politi tirsdag aften følgende på Twitter:

»Vi er i øjeblikket til stede på Rådhus Allé i Ølstykke, hvor vi er ved at undersøge en række anmeldelser om stenkast mod passerende biler omkring kl. 18-19 i aften. Hvis nogen har set noget i relation til dette eller selv været udsat, opfordrer vi til at ringe 1-1-4.«

Over for TV 2 Lorry oplyser politikredsen, at man efterfølgende undersøgte området med en hundepatrulje, men at man ikke kan oplyse, om der blev fundet noget af interesse.

Tilbage står en rystet Mads.

»Det var sgu virkelig ubehageligt, og det var da svært at falde til ro i går. Det kunne virkelig være gået galt,« siger han.