For virksomhedsejer Mads Leth er der ingen tvivl. Det er uholdbart, hvis hans ansatte skal vente op til en uge på at blive testet for corona.

Derfor har han valgt at gå en anden vej.

»Vi har temmelig mange ansatte, der får at vide, at de skal testet. Går de via det offentlige, er beskeden, at der først er mulighed for at blive testet om tre dage, og så går der yderligere tre dage, før de får svar, og så kan de ikke komme på arbejde i en lille uge,« fortæller Mads Leth.

Og det er problematisk.

Mads Leth, ejer af Skimmelfri, har valgt at få testet sine ansatte i en privat virksomhed, da ventetiden i det offentlige er for lang.

For Mads Leth driver virksomheden Skimmelfrit, og i modsætning til mange andre virksomheder kan hans ansatte ikke arbejde hjemmefra. Den daglige kontakt med kunder – vel at mærke ude hos kunderne – betyder, at både Mads Leth og hans ansatte skal være helt sikre på, at de ikke er smittet med corona.

»Vi har lavet en aftale med en virksomhed i Odense, hvor de ansatte kan blive testet og få svar på deres test fire timer senere. På den måde undgår vi, at ellers raske medarbejdere skal være hjemme i en lille uge, mens de afventer svar på deres prøve,« siger Mads Leth og tilføjer:

»Vi har indført det som et slags værn mod den anden bølge, der ser ud til at komme nu. Og jeg som virksomhedsejer er glad for, at vi har et værn mod den smittebølge,« siger han.

Ifølge Mads Leth bør netop den løsning være noget, som virksomhedsejere over hele landet skal overveje.

Ville du betale for at blive testet hos en privat virksomhed, hvis du kunne slippe for ventetiden?

»Det handler om ansvarlighed i virksomhedsledelse at have nogle processer, der gør, at man kan køre sin virksomhed videre uden bare at lægge sig ned og vente på en hjælpepakke.«

Testvirksomhed: Vi har travlt

Virksomheden, som Mads Leth gør brug af, hedder HouseTest, der holder til i Odense, hvor de arbejder sammen med biotekvirksomheden PentaBase.

Og selv om HouseTest egentlig er specialister i skimmelsvamp, så er der det i øjeblikket coronatest, der optager meget af virksomhedens tid.

Det fortæller direktør Jonas Nørrelund Lindgreen.

»Det er primært virksomheder, som henvender sig til os, og der er flere muligheder. Enten kan man komme til vores podestation her i Odense, men vi kører også ud til kunder og tager prøver og analyserer,« fortæller han.

Og forskellen på at blive testet hos HouseTest og i en af de efterhånden mange testcentre rundt om i landet er markant.

»Fra man bliver podet i vores podestation i Odense, til der foreligger et svar hos borgeren, går der fire timer,« siger Jonas Nørrelund Lindgreen.

Han tilføjer, at PentaBase leverer test til Region Hovedstaden, og der er således tale om de samme test, som tusindvis af borgere dagligt får foretaget i det offentlige.

Og så er der formentlig et spørgsmål, der trænger sig på: Hvad er prisen?

»Hvis man vil have foretaget en test med svar på fire timer, så koster det 840 kroner, og hvis man vil have svar på 24 timer, koster det 440 kroner. Er der tale om et større antal, så kommer beløbet lidt ned,« siger han.

Som det ser ud lige nu, har HouseTest og PentaBase kun en podningsstation i Odense, men man forventer at åbne endnu en i Herlev inden længe, ligesom man også åbner en i Esbjerg i den kommende uge.

Det er imidlertid ikke muligt for private at blive testet, men det er noget, man arbejder på, fortæller Jonas Nørrelund Lindgreen.