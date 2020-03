Mads Tejlgaard er dødsensangst for coronavirussen og har indtil nu været i karantæne i seks uger. Når han en sjælden gang sniger sig ud fra sit boligkompleks, er det med fuldt beskyttelsesudstyr og desinfektion.

Han bor nemlig i Kina, og da virussen brød ud, gik han i selvvalgt karantæne med sin kone. Beslutningen blev taget en sen aften inden sengetid den 24. januar. Dagen forinden havde den kinesiske regering slået en karantænering om Hubei-provinsen, hvor virussen udbrød, så folk hverken kunne komme frem eller tilbage.

»Vi lå i sengen og snakkede om, hvad vi burde foretage os i forhold til virussen. Hvor svært vil det egentlig være at gå i karantæne? Vi vil ikke være de sidste til at gå i panik,« fortæller Mads Tejlgaard, der det sidste halvandet år har boet i Zhejiang-provinsen i forbindelse med sit arbejde som softwareudvikler.

Frygten for at coronavirussen spreder sig til Mads Tejlgaard og konen, kommer nemlig ikke af ingenting.

Mads Tejlgaard med sin kone Charli Vis mere Mads Tejlgaard med sin kone Charli

For ifølge Mads Tejlgaard annoncerede de kinesiske myndigheder karantænen i god tid. Det fik fire millioner kinesere til at tage benene på nakken og flygte ud af provinsen.

Og her begyndte Mads Tejlgaard for alvor at blive bange. Og frygten sidder stadig i ham.

»Jeg aner ikke, hvad der kommer til at ske. Jeg er bange for uvisheden. Derfor valgte vi med det samme at beskytte os mod en potentiel trussel, nu eksperterne ikke er enige om, hvor farlig virussen er.«

Parret har også besluttet, at de under ingen omstændigheder tager på arbejde, før 14 dage efter skolebørnene igen har fået lov til at komme i skole af myndighederne. Det bliver tidligst slut-april, mener 34-årige Mads Tejlgaard.

Mads Tejlgaard går kun ud, når det er absolut nødvendigt. For ikke alle indkøbsvarer kan købes over nettet, så nogle gange må han mod sin vilje udenfor. Derfor har det for Mads Tejlgaard været nødvendigt at lave hele stuen om til et rense-rum med steriliserende UV-lys og en dertilhørende hel særlig procedure, der skal følges.

»Når jeg kommer hjem fra en tur, tager jeg først handskerne af og smider dem så ud med det samme. Så tager jeg regntøjet af foran UV-lampen, vasker hænder, tager eventuelt andet tøj af, vasker hænder igen og vasker mit ansigt. For er man i karantæne, skal man gøre det ordentligt.«

Derfor forsøger Mads og konen at holde alt, der har været udenfor, separeret fra resten af lejligheden. Det er dog kun én af en lang række forholdsregler, parret har taget under karantænen.

»Jeg har lært min labrador at tisse på altanen, så vi ikke skal lufte den. Skal vi hente varer i vores postboks, er det om natten, så vi ikke møder andre mennesker. Pakkerne skal også desinficeres,« fortæller 34-årige Mads Tejlgaard, der kun handler i en butik omkring hver 10. dag.

Mads Tejlgaard forsøger at bestille de fleste varer til sin pakkeboks. Når pakkerne er afhentet, skal de også desinficeres, for buddet, der leverer pakkerne, trykker på måske 100 forskellige touchskærme ved pakkeautomaterne, og han skifter ikke handsker, når han håndterer pakkerne, fortæller Mads Tejlgaard. Foto: privat Vis mere Mads Tejlgaard forsøger at bestille de fleste varer til sin pakkeboks. Når pakkerne er afhentet, skal de også desinficeres, for buddet, der leverer pakkerne, trykker på måske 100 forskellige touchskærme ved pakkeautomaterne, og han skifter ikke handsker, når han håndterer pakkerne, fortæller Mads Tejlgaard. Foto: privat

Når man kun er indenfor i en lille lejlighed, kommer man hurtigt til at kede sig. Derfor handler det om at underholde sig selv.

»Det kan være svært at få tiden til at gå. Jeg forsøger at underholde mig selv i stedet for at gøre praktiske ting. Det bliver hurtigt til meget computerspil og for lidt hjemmearbejde. Det er svært at koncentrere sig om noget, når man kun er herhjemme.«

En lejlighed med begrænsede aktiviteter har da også fået Mads Tejlgaard til at føle sig ængstelig. Men også forholdet til konen har mærket udfordringerne ved isolationen.

»Det er ganske stressende kun at være sammen med ét menneske. Det er svært ikke at komme til at bide ad hinanden, så vi har talt om, hvordan vi taler pænt til hinanden,« fortæller Mads Tejlgaard.

For det er uundgåeligt ikke at blive påvirket af at være indenfor hele tiden og kun kigge ud på gaderne. For selv udenfor skete der de første uger af Mads' karantæne slet igenting.

Byen lå helt øde. Butikker var lukket ned, der var igen biler på vejene, og de få mennesker, Mads Tejlgaard en sjælden gang fik spottet, bar alle masker. Det var et uhyggeligt og ensomt syn.

Nu er gaderne dog så småt begyndt at få sit liv tilbage. Folk er begyndt på arbejde igen, og nogle har taget maskerne af. Men Mads Tejlgaard fortsætter fortrøstningsfuldt sin karantæne, indtil faren for smitte er drevet over.

»Vi bliver kugleskøre af at være i karantæne, men vi har ikke noget valg. Jeg har måttet indstille mig på, at verden fungerer anderledes nu.«