»Jeg render rundt med en knude i maven på arbejdet.«

Sådan lyder det fra en bekymret far til et barn i Odense-institutionen Molevitten. Institutionen har grundet coronasituationen i kommunen valgt at holde børnene ude så meget som muligt - i alt slags vejr.

Faren er Mads Liisberg, og han er godt og grundigt træt af nye coronarelaterede foranstaltninger i sin 2-årige søns børnehave, der blandt andet betyder, at han skal aflevere sin søn udendørs.

Ifølge den frustrerede far, så er coronasmitten blevet til et ‘one size fits all’-argument, der altså i hans søns daginstitution bruges til holde børnene ude det meste af dagen, selvom det ikke er et krav fra myndighederne.

Mads fortæller selv, at børnene kun er indenfor så kort tid, at sko og flyverdragter ikke kan nå at tørre, før de skal ud igen.

»Direkte omsorgssvigt,« kalder faren det.

»Det svært at lave gode aktiviteter med børnene, når alle fryser og er våde,« siger Mads Liisberg og tilføjer:

»Selvfølgelig er det i orden, at man tager initiativer for at undgå smitten, men tiltagene skal være ens for alle institutioner i kommunen, ellers giver det ikke mening.«

Flere forældre skulle have forsøgt at råbe ledelsen i børnehaven op. Det bekræfter områdeleder for Børneinstitution Centrum-Syd - og herunder børnehuset Molevitten, Erik Lundholm. Han fortæller, at han haft flere forældre i røret den sidste tid.

Mads Liisberg ville ønske, at institutionen fortsatte med at gøre, som man gjorde før corona, og ikke lod virusset diktere for meget.

Nogle vil måske læse det her og mene, du er en lidt for pylret far, hvad siger du til det?

»Få børn selv, så kan vi snakke. Det kan godt være, det bare er pyller, men prøv selv at være udenfor en hel dag i alt slags vejr,« siger Mads Liisberg.

»Det er jo ikke sundt for dem at være kolde en hel dag.«

Områdeleder Erik Lundholm fortæller, at det er rigtigt, at Molevitten har gjort meget brug af udearealerne siden smitten er steget i Odense.

»Men hvor meget mere børnene er ude, end hvis der ikke var corona, det er jeg i tvivl om,« siger Erik Lundholm.

Han forklarer, at Molevitten er et lille børnehus rent fysisk, og at institutionen derfor har inddraget udearealerne i et forsøg på at leve op til opfordringen om, at organisere børnene i mindre grupper.

»Forældrene har fuldstændig ret i, at der ikke er formelle krav om at være ude, men vi har en interesse i at være med til som dagstilbud at begrænse smitten, og det virker blandt andet at være ude. Dermed ikke sagt, at børnene skal rende rundt ude og være kolde,« siger Erik Lundholm.

Kritikken fra forældrene har Erik Lundholm allerede taget til sig, siger han. Således er det onsdag blevet arrangeret, at forældrene kan aflevere børnene indenfor i en gang, og så bliver der lige nu opsat læhegn og varmelamper på legepladsen.

At kulden har overskygget de normale pædagogiske aktiviteter, er han dog ikke enig i.

»Der er jeg ikke enig med forældrene. Der er meget godt i for eksempel at danse udenfor. Børnene synes det er virkelig sjovt, det har jeg selv set, og så er der det motoriske i det.«

Får forældrenes kritik dig til at genoverveje, om børnene skal være mere indenfor?

»Ja, bestemt. Vi lytter altid til den kritik, der kommer, og jeg vil også bare opfordre til at forældrene kommer til os. Der er ikke nogle forældre, der skal gå rundt med knuder i maven,« siger områdelederen.