'Blærerøven' Mads Christensen er nu så meget »på røven« som følge af coronakrisen, at han må sælge sit højt elskede Rolex-ur.

Derfor har debattøren og foredragsholderen nu lavet et opslag på Facebook, hvor han søger interesserede købere til uret, som han har ejet i 30 år.

»Coronakrisen har hevet tæppet væk under min forretning, så der er ikke meget at gøre med,« fortæller han til B.T. og tilføjer:

»Uret er ikke så vigtigt for mig mere, som det engang har været, så det er heller ikke så smerteligt at skulle af med, som det måske kan lyde. Jeg har et andet ur, som dog ikke er så fint, og så går jeg med nogle armbånd, som min datter har lavet.«

Mads Christensen med uret, som han har sat til salg. Vis mere Mads Christensen med uret, som han har sat til salg.

I opslaget på Facebook fortæller Mads Christensen historien bag Rolex-uret, der i mange år har været med til at skabe hans image som 'Blærerøven'.

'Jeg købte i 1995 et vintage Rolexur, en Submariner 5513, af urmager Michael Woolhead, i mine øjne, den første seriøse danske vintage ur-handler. (...) Det bemeldte ur, en Submariner 5513, serienummer 5276XXX, altså et 1978 ur, er hermed averteret til salg.'

Han tilføjer, at uret har både ridser og hakker, og at han har åbnet mindst 1000 øl med det under devisen, at en 'øl smager bedre når den er åbnet med et Rolexur'.

Uret har han desuden haft på sin arm stort set hver dag, siden han i 1998 opfandt 'Blærerøven' - ham med de to Rolex-ure.

Men selv om det ikke er smerteligt for Mads Christensen at skulle af med uret, så har det alligevel gjort ondt på ham at lave opslaget på Facebook, fortæller han.

»For sådan en smart fyr som mig, er det smerteligt at træde frem og være sårbar på den måde og fortælle, at man er på røven,« siger 55-årige Mads Christensen, der for nylig flyttede fra sin kone gennem 20 år.

»Men det er en del af processen, når man pludselig ikke har nogen indtjening. Og så er det kun et spørgsmål om tid, før de lukker kortet,« fortæller han videre.

Allerede nu har Mads Christensen fået en del henvendelser på uret, som han har sat til salg for 85.000 kroner. Du kan læse hele hans opslag herunder: