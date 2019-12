Er det et problem, at der er forskel på, hvordan drengetøj ser ud i forhold til pigetøj - og hvor det er placeret i supermarkederne?

Ja, mener 33-årige Anna Jensen, som igår satte ild til debatten, da hun i en artikel i B.T. sagde, at hun mener, at Føtex medvirker til at bevare kønsstereotype holdninger, når det kommer til opdelingen og designet af børnetøj.

Nej, mener Mads Christensen, kendt som 'Blærerøven,' hvis egen kollektion af sokker til mænd tidligere er blevet solgt i selvsamme supermarked - en kollektion, der dengang blev anklaget for at være sexistiske, fordi de var udsmykket blandt andet med ordene: »Du bager, jeg smager« og »Hold mund, der er bold.«

Mads Christensen mener altså ikke overraskende, at det er vigtigt at holde fast i de forskelle, der er mellem mænd og kvinder - og i dette tilfælde drenge og piger:

»Jeg synes, det er vidunderligt, at drenge er drenge og piger er piger - mænd og kvinder er heller ikke ens.«

En af Anna Jensens pointer er, at det tøj, vi klæder vores børn i, afgør, hvordan vi kommunikerer med børnene.

Klæder man en pige i »typisk« pigetøj, er det ofte pyntet og i lyse farver, men »typisk« drengetøj kan være mere poset, mørkt og med eksempelvis seje dinosauere på, og det kan, ifølge Anna, betyde, at en pige føler sig begrænset, mens en dreng kan give sig hen i vild leg.

Den argumentation køber Mads Christensen selv ind på, og han er tildels enig - dog mener han ikke, at det er forkert, at der opstår forskelle mellem kønnene.

»Det, der er forkert, det er, at folk prøver med vold og magt at give børn, der ikke en gang er gamle nok til at cykle i skole selv, mulighed for selv at bestemme deres køn og deres cpr-nummer. Det er på vej ud over en afgrund.«

Han mener, at ligestilling er vigtigt indtil et punkt. For ham handler det om lige vilkår for begge køn, men lighed i form af uniformering er noget andet:

»Der er en større mening med, at vi er forskellige. Vi skal nyde det. Den ensartethed, der kommer i kølvandet på, at vi vil have lighed, er blevet syg. Vi bør koncentrere os om noget, der er vigtigt i stedet,« siger han og fortsætter:

»Vi skal nyde de åbenlyse forskelle, der er på kønnene. Vi skal være lykkelige for, at vi ikke er ens og har samme kønsløse uniform på.«