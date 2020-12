Der kommer stadig til at stå mad udefra på mange danske borde i aften.

I hvert fald meldes der om alt udsolgt af nytårsmenuer hos restauranterne Madklubben og Løgismose Meyers.

Det skriver Finans.dk.

Hos Madklubben har man tredoblet antallet af solgte kuverter, så antallet i år har rundet 10.000.

»Vi havde oprindeligt besluttet os for, at vi skulle prøve at sende 8.000 nytårsmenuer, det blev i stedet til 9.000 og i dag (onsdag, red.) har vi solgt yderligere 1.000. Vi har udsolgt i Aarhus og Esbjerg, men vi kunne lige trylle lidt i København, så vi kunne servere lidt ekstra mad til vores gæster. Det er pisse sjovt, det er en helt anden måde at drive restaurant på,« fortæller Anders Aagaard, der ejer Madklubben.

Hos Løgismose Meyers er billedet det samme.

Her er der heller ikke flere nytårsmenuer tilbage, efter at restauranten i år har været i kontakt 60 procent flere kunder end sidste år.

Til gengæld har der så været færre kuverter pr. bestilling – sandsynligvis som en konsekvens af meldinger fra statsminister Mette Frederiksen (S) om at holde mindre nytårsfester som følge af coronarestriktiktionerne.

»Men til gengæld så lægger antallet af kuverter markant lavere, faktisk 30 pct. under hvad vi oplevede sidste år. Vi ligger typisk mellem 5 og 6 kuverter pr. ordrer, men i år ligger vi tættere på 3,5 til 4. Så det er en grundlæggende konsekvens af coronasituationen, men det havde vi også regnet med.«

