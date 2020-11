Kartoffelmos, pomfritter og tyttebærsyltetøj ud over det hele.

Sådan var Lennette Davidsens oplevelse af IKEA-restauranten i Aalborg, og hun er mildest talt forarget.

»Det var et stort kaos. Jeg synes, det var mega klamt, at vi fik mad fra et køkken, der så sådan ud. Det er decideret ulækkert,« lyder det fra Lennette Davidsen, der til dagligt bor i Nordjylland og i forbindelse med sine IKEA-julegaveindkøb havde fundet vej til restauranten.

»Det var ikke, fordi maden var dårlig, tværtimod. Det var rengøringen på køkkenbordet, jeg klager over, for det var under al kritik.«

PRIVATFOTO Vis mere PRIVATFOTO

Normalt ser Lenette Davidsen ikke ind i køkkenet, men denne gang var en undtagelse.

»Det var udelukkende, fordi der lå pomfritter på kundesiden af disken, på den anden side af det tonede glas. Jeg kiggede ind bag ved glasset, og så kunne jeg se, hvordan det så ud.«

Det var disse pomfritter, der gjorde, at Lenette Davidsen kiggede en ekstra gang i køkkenet. PRIVATFOTO Vis mere Det var disse pomfritter, der gjorde, at Lenette Davidsen kiggede en ekstra gang i køkkenet. PRIVATFOTO

»Der var ingen fra køkkenet, der gjorde noget. De lavede min mad, og så gik de direkte videre til mine familiemedlemmer og lavede deres mad uden at gøre rent på bordet. Det, mener jeg, er et problem.«

Lenette Davidsen har prøvet at kontakte IKEA for at berette om sin oplevelse, dog uden held.

Lennette Davidsen oplevede et IKEA-køkken, som i hendes øjne var under al kritik. PRIVATFOTO Vis mere Lennette Davidsen oplevede et IKEA-køkken, som i hendes øjne var under al kritik. PRIVATFOTO

I en mail til B.T. forklarer Christian Mouroux Pedersen, der er Country Communication Manager for IKEA Danmark, at den manglende rengøring skyldes, at billederne er taget i en travl periode.

»Billederne tyder på, at de er taget midt i en ekstra travl periode. Vores ellers veletablerede procedurer for løbende oprydning må derfor være glippet i denne periode, hvilket vi naturligvis kun kan beklage.«

»Vi vil nu undersøge kundens oplevelse i Aalborg og tilstræber, at niveauet generelt set leverer et godt kundeindtryk igennem hele restaurantens åbningstid.«

Ifølge Lennette Davidsen skal der et lille køkken-tjek til fra hendes egen side af, før hun vælger at spise i IKEA-restauranten igen.

»Jeg kommer til at tjekke køkkenet først, og hvis det så sådan ud igen, som jeg fandt det sidst, så vil jeg på ingen måde spise der igen.«