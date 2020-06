På fredag har Madeleine Krøyer Fransen sidste skoledag.

Som traditionen foreskriver, plejer afgangseleverne - også på Valby Skole - hvor hun går i 9. klasse, at fejre dagen med at klæde sig ud, spise fælles morgenmad og udfordre lærerne i høvdingebold.

Og så - selvfølgelig - at kaste vand, flødeskum og karameller efter de yngre elever.

Men det bliver der ikke noget af i år. Meldingen fra Børne- og Undervisningsministeriet er klar:

»Karamelkast ved sidste skoledag bør ikke forekomme,« står der i de retningslinjer, som ministeriet sendte ud for et par uger siden.

16-årige Madeleine Krøyer Fransen må undvære den traditionelle sidste skoledag på fredag. Foto: Privatfoto Vis mere 16-årige Madeleine Krøyer Fransen må undvære den traditionelle sidste skoledag på fredag. Foto: Privatfoto

Det ærgrer den 16-årige skoleelev.

»Jeg er både ked af det, vred og irriteret,« siger Madeleine Krøyer Fransen.

»Vi forstår godt, at vi skal holde afstand og der er en pointe i, at vi så ikke kan få vores karameldag. Men når Tivoli må åbne igen og studenterne må få deres kørsel, så er det svært at forstå, at vi ikke må få vore afslutning,« siger hun.

Ifølge Madeleine Krøyer Fransen har lærerne på Valby skole undersøgt muligheden for, at eleverne kunne kaste karameller med handsker på.

»Men heller ikke dét får vi lov til. Jeg kan ikke se, hvordan det giver mening.« siger hun.

Madeleine Krøyer Fransen 16 år.

går på Valby Skole.

Har en lillebror og tre pap storebrødre.

Bor skiftevis hos sin mor og sin far.

I stedet for den traditionsbundne sidste skoledag fejrer 9. klasse på Valby Skole sidste skoledag med en tur i Tivoli.

»Men det er ikke det samme,« siger hun.

På andre skoler har lærere og elever tænkt kreativt for at redde sidste skoledags traditioner.

På Løjt Kirkeby Skole i Sønderjylland får afgangseleverne For eksempel lov til at dele karameller ud i udvalgte klasser. Og på Aabenraa Friskole bliver karamellerne pakket i poser, som lærerne deler ud i deres klasser. Det skriver Jydske Vestkysten.

Retningslinier for skoleafslutning: Arrangementerne afholdes klassevist/holdvist.

Der afholdes ikke årgangsfester eller klassefester på skoler og institutioner.

Skolen/institutionen bør opstille en klar plan for arrangementets afholdelse fra start til slut, som tager højde for:

At der er tilstrækkelig plads til at holde mindst en meters afstand mellem deltagerne.

Dog mindst to meters afstand ved sang, råb, bevægelsesaktiviteter eller ved ophold i lukkede rum.

Karamelkast ved sidste skoledag bør ikke forekomme.

Kilde Børne- og Undervisningsministeriet

På Lillevang Skole, der liger i Allerød, har lærerne derimod fundet en helt ny måde at hylde afgangseleverne på sidste skoledag, skriver Folkeskolen.dk.

I stedet for udklædning og karamelkast skriver eleverne i år blå bog om hinanden for at styrke fællesskabet og sammenholdet i en coronatynget tid.