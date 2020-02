På trods af den umiddelbare danske jubel over to nye to-stjernede Michelin-restauranter, så var det faktisk en blandet aften.

Der var nemlig også flere danske skuffelser ved mandag aftens Michelinstjerne-uddeling.

Det fortæller Berlingskes madanmelder Søren Frank til B.T.

»Hvis vi skal tage det positive først, så er det vildt, at Alchemist er gået fra nul til to stjerner. Det er ikke sket før i Danmark. Man har set det i Norge og i eksempelvis Frankrig, hvor en eller anden superkok har åbnet en ny restaurant. Men det unikt i Danmark,« siger Søren Frank.

Selv var han personligt i tvivl om, hvorvidt der ville falde stjerner af til Alchemist.

Det skyldes ikke, at han tvivlede på Rasmus Munk og resten af folkene bag Alchemist, som madanmelderen selv havde spået en enkelt stjerne.

I stedet handlede det om, at Søren Frank var i tvivl om, hvorvidt de ofte konservative anmeldere fra Michelin ville omfavne det noget anderledes koncept hos den københavnske restaurant.

»Alchemist er så atypisk - som at spise på en anden planet - at man kunne være i tvivl om, hvorvidt folkene fra Michelin ville forstå den avantgarde oplevelse, som Alchemist er. Lidt som det er tilfældet med Noma,« siger Søren Frank.

Det koster de bedste danske Michelin-oplevelser Det er den store pengepung, man skal finde frem, hvis man ønsker at spise på de to nye danske to-stjernede Michelinrestauranter. En menu hos Jordnær koster således 1.850 kroner - dertil kommer en eventuel vinmenu. Hos Alchemist koster menuen med 50 smagninger 2.900 kroner. Dertil kan man tilkøbe vinmenu for 1.500 kroner. Til sammenligning koster menuen 'vinterens univers' hos Geranium, der har tre Michelinstjerner, 2.700. Hertil kan tilkøbes en vinmenu for 1.600 og op til 15.000 kroner.

Han går dermed direkte videre til årets danske skuffelser. Og her er Noma blot en af dem.

»Selvom der var to nye danske restauranter, der fik to stjerner, så er det en skuffelse, at der ikke var flere nye danske restauranter med en stjerne. Michelin må lige komme ind i kampen og ud i provinsen,« siger Søren Frank og kommer med en opsang til de prominente Michelinanmeldere.

»Anmelderne fra Michelin gider åbenbart ikke køre ret meget rundt i Danmark. De kunne godt være kommet lidt mere ud i krogene. Jeg er skuffet over, at man ikke kunne finde flere et-stjernede restauranter herhjemme,« siger han.

Nok engang måtte Rene Redzepi og Noma nøjes med sine to Michelin-stjerner.

Danske Michelinrestauranter Alle danske Michelinrestauranter Herunder følger alle 25 danske Michelinrestauranter.



Tre stjerner: Geranium, København

To stjerner: Noma, København

Alchemist, København

Kadeau København, København

A.O.C., København

Jordnær, Gentofte

Henne Kirkeby, Henne

En stjerne: Domestic, Aarhus

Frederikshøj, Aarhus

Gastromé, Aarhus

Kadeau Bornholm, Åkirkeby

MeMu, Vejle

Ti Trin Ned, Fredericia

Marchal, København

Kong Hans Kælder, København

Clou, København

Kokkeriet, København

Kiin Kiin, København

108, København

Alouette, København

Relæ, København

Formel B, København

Søllerød Kro, København

Frederiksminde, Præstø

Dragsholm Slot Gourmet, Hørve Kilde: Michelin

Og det mener Søren Frank - som flere andre danske madanmeldere - er en fejl.

Det skyldes ikke mindst den position, Noma har. Ikke bare i Danmark, men i hele verden.

»Det er verdens ledende restaurant, vi taler om. Den ligger nummer to på listen over verdens bedste restauranter, og den kopieres overalt.«

»Når de laver en pop-up-restaurant i den mexicanske jungle, har de udsolgt månedsvis inden, og samtidig er deres service helt fantastisk. Den burde have tre stjerner,« siger Søren Frank.

Arkivfoto af René Redzepi på Restaurant Noma fra 2010. Ved mandag aftens uddeling af Michelinstjerner forblev Noma på to stjerner. Foto: Nikolai Linares Vis mere Arkivfoto af René Redzepi på Restaurant Noma fra 2010. Ved mandag aftens uddeling af Michelinstjerner forblev Noma på to stjerner. Foto: Nikolai Linares

Han har sine idéer om, hvorfor Noma ikke har tre stjerner. Men han påpeger selv, at han reelt ikke ved det.

»Spørger man folk fra Michelin, så er svaret, at to stjerner er en virkelig flot karakter. Men jeg kender ikke forklaringen, måske folkene fra Michelin bare ikke forstår Noma og konceptet,« siger Søren Frank.

Ved mandagens prisuddeling kunne Danmark dog fortsat glæde sig over, at Geranium beholder sine tre Michelinstjerner, mens også Jordnær fra Gentofte kunne glæde sig over at være ny i kategorien over restauranter med to stjerner.

I alt har 25 danske restauranter en eller flere stjerner i den berømte madguide. Det er resultatet, efter tre danske restauranter, Era Ora, Studio og Substans, mistede deres stjerne.