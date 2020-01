Ikke en restaurant, nærmere en blanding mellem et diskotek og Fredericia Banegård i foredragsæsonen.

Sådan beskriver madanmelder, Niels Lillelund fra Jyllands-Posten, sit besøg på sushirestaurant Sticks’n’Sushi. Han var ikke videre imponeret.

Da han træder ind på restauranten, der ligger i Tivoli Hotel i København, bliver han mødt af en tjener, der fortæller ham, at han er kommet for tidligt.

»'I skal være velkommen til at komme lidt før og nyde en forfriskning i vores bar, inden I går til bords,' stod der i min bekræftelses-sms, men den havde han muligvis ikke læst,« fortæller Niels Lillelund i sin anmeldelse.

Han og hans ledsager blev placeret ved et bord, hvor de hverken kunne nyde en udsigt eller se menukortet. De var nødt til at benytte lommelygten på deres telefon for at læse, hvad der stod på kortet.

De skyndte sig at bestille, for de ville gerne smage så meget som muligt, men da tjeneren havde fortalt dem, at de skulle forlade bordet efter to timer, var tiden knap.

Smagsoplevelsen var ikke helt dårlig trods en meget ubetydelig kinaradise, og et ellers lækkert stykke oksekød garneret til uigenkendelighed af rygeostmayo forårsløg og en stærk sovs.

Og så var der også et tørt stykke andebryst og en kammusling, der var iført en jakke af bacon. Noget, Niels Lillelund ikke var synderligt begejstret for. Men tempurareje var perfekt sprød - det sætter de fleste pris på.

Vinen var tilforladelig og tog ligefrem anmelderen tilbage i tiden, hvor han kort måtte dvæle ved et minde, hvor han smadrede nogle store, dyre vinflasker i en kælder.

Niels Lillelund og hans 'plus one' måtte af med 1.976 kroner, og de forlod sammen den mørke restaurant, hvor de igen måtte benytte sig af mobiltelefonens lommelygte for at finde den rigtige jakke.

Han kvitterede med to stjerner i JyllandsPosten nogle dage efter.

B.T. har forsøgt at få en kommentar fra Sticks’n’Sushi. De ønskede ikke at udtale sig.