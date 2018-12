Menneskerettighederne har gjort en stor forskel de sidste 70 år, men nye ledere verden over kaster skygger.

Mandag er det 70 år siden, at Menneskerettighederne blev skabt. Efter at have været en rettesnor er nye, autoritære statsledere dog blevet en trussel mod dem.

Det mener Amnesty International, der har udarbejdet en større rapport i forbindelse med 70-året.

- På mange måder, så har verden rykket sig positivt i de 70 år, vi har haft menneskerettighederne. Der sker stadig store og tragiske overgreb, men det er også gået frem.

- Så vi skal ikke forklejne, hvad vi kæmper med i dag. Men vi står på skuldrene af store fremskridt, siger generalsekretær i Amnesty Danmark Trine Christensen.

Ikke, at der ikke stadig er meget at rive i. Rapporten beskriver, at løngabet mellem mænd og kvinder globalt stadig er på 23 procent, antallet af pladser til kvoteflygtninge er mere end halveret til 75.188, ytringsfriheden er under pres og mindst 17.000 civile er dræbt i Yemen.

Og bagtæppet er stadig, at autoritære ledere verden over italesætter Menneskerettighederne som et problem og agerer derefter.

- Vi ser ledere fra Donald Trump i USA til Orban i Ungarn til Duterte i Phillipinerne tale Menneskerettighederne ned.

- De taler forskellige grupper i samfundet ned og viser et fremmedhad, en homofobi og en kvindeundertrykkelse, vi ikke har set i mange år.

- Det er en ekstremt bekymrende tendens. Der er en bølge globalt af ledere, der vender den positive udvikling ryggen, siger Trine Christensen.

For at imødegå den tendens mener Trine Christensen, at Amnesty selv, og andre, der mener Menneskerettighederne er en positiv ting, skal tale endnu mere om dem.

- Vi må kigge på, hvor tendenserne kommer fra, og forstå den utryghed og vrede, der kan være derude. Menneskerettighederne har altid været et sårbart projekt, der har krævet støtte og arbejde fra dem, der støtter op om dem.

- Vi skal række ud til dem, der tvivler på Menneskerettighederne eller i lang tid kun har hørt kritik af dem, og fortælle dem, hvorfor de er så vigtige.

- Menneskerettighederne skal bringes ned på jorden, så folk forstår, at de er vores ret til at ytre os frit og holde magten til ansvar, siger Trine Christensen.

/ritzau/