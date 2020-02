Stort slagsmål mellem elever samt trusler på de sociale medier.

Viby Gymnasium måtte i december aflyse en stor reunionfest grundet uroligheder på gymnasiet.

Ifølge en rapport om forholdene på Viby Gymnasium, som Jyllands-Posten har fået aktindsigt i, skyldes aflysningen af festen, at gymnasiet ikke kunne garantere elevernes sikkerhed.

‘Derfor ville det være svært at garantere for sikkerheden på vej til eller fra festen for de elever, der var truede. Samtidig kunne det forventes, at der ville blive gjort forsøg på at komme uautoriseret ind til festen for at ”finde og straffe” elever,’ står der i rapporten om forholdene på Viby Gymnasium.

Viby Gymnasium har de seneste år oplevet en markant stigning elever med indvandrerbaggrund.

Rapporten, som er søsat efter bestilling fra ledelsen på Viby Gymnasium viser, at flere af gymnasiets problemer har rod i den store andel af elever med indvandrerbaggrund.

Jon Valdemar Andersen, direktør i Skoletryghed, der har udarbejdet rapporten, fortæller til Jyllands-Posten, at der er direkte berøringsangst over at håndtere og tale om konflikter, der har bund i en stor andel af elever med indvandrerbaggrund, og at dette gælder for en række andre uddannelsesinstitutioner.

Ved du noget om sagen? Tip B.T. ved at sende TIPBT efterfulgt af din besked til 1929 eller via mail på 1929@bt.dk.

Lone Sandholdt Jacobsen, der er rektor på Viby Gymnasium, har tidligere udtalt sig om problematikken ved meget opdelte gymnasier.

»Vi får nogle gymnasier, der ikke ligner det samfund, de skal ud i bagefter,« har Lone Sandholdt Jacobsen tidligere sagt til TV 2 i forbindelse med en debat om 'Ghetto-gymnasier', der kendetegnes ved, at andelen af elever med anden etnisk baggrund end dansk udgør ca. en tredjedel af eleverne.

Andelen af elever med anden etnisk baggrund end dansk udgør på Viby Gymnasium over 30 procent, fortæller Lone Sandholdt Jacobsen.

Undersøgelser har slået fast, at når andelen af elever med etnisk baggrund stiger, falder det samlede elevtal på en række gymnasier.