Det vækker harme blandt retsordførere i Folketinget, at politiet må rykke ud til busser og tog mellem tre og fire gange om dagen, fordi passagerer, der er blevet taget i at rejse uden billet, nægter at oplyse, hvem de er.

»Det lyder fuldstændig vanvittigt. Det skal vi have undersøgt nærmere. Politiet har rigeligt med ting at bruge deres ressourcer på.«

Sådan lyder det fra Preben Bang Henriksen, retsordfører for Venstre.

Hans reaktion kommer, efter B.T. kunne fortælle, at politiet mindst 1.100 gange om året må rykke ud til offentlig transport.

Preben Bang Henriksen, retsordfører for Venstre, vil bede justitsministeren om at redegøre for, hvor mange ressourcer politiet bruger på at rykke ud til busser og tog for at hjælpe kontrollører. Foto: Steen Brogaard Vis mere Preben Bang Henriksen, retsordfører for Venstre, vil bede justitsministeren om at redegøre for, hvor mange ressourcer politiet bruger på at rykke ud til busser og tog for at hjælpe kontrollører. Foto: Steen Brogaard

De bliver tilkaldt af kontrollører, der ikke kan få passagerer til at oplyse deres identitet, når de skal have en bøde for at rejse uden gyldig billet.

Preben Bang Henriksen vil nu til bede justitsminister Søren Pape Poulsen om at redegøre for, hvor mange ressourcer politiet bruger på den slags situationer.

»Det lyder helt barokt, at politiet skal ud og arbejde for at få de oplysninger, som man lige så godt kunne have oplyst kontrolløren. Vi må se på, hvordan vi får dæmmet op for det her,« siger Preben Bang Henriksen og tilføjer, at det blandt andet kan være via en højere kontrolafgift.

Også Dansk Folkeparti overvejer at indføre højere straf til passagerer, der nægter at oplyse deres identitet til kontrollørerne.

Peter Kofod, retsordfører for Dansk Folkeparti, foreslår at indføre højere bødestraffe, hvis man nægter at oplyse sit navn til en kontrollør i bus eller tog. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Peter Kofod, retsordfører for Dansk Folkeparti, foreslår at indføre højere bødestraffe, hvis man nægter at oplyse sit navn til en kontrollør i bus eller tog. Foto: Mads Claus Rasmussen

»Økonomisk skal der ikke være nogen gevinst ved at nægte, så det kunne for eksempel være en løsning, at kontrolafgiften skal være langt dyrere, hvis ikke man er togpersonalet behjælpelig,« siger Peter Kofod, retsordfører for Dansk Folkeparti.

»Det duer simpelthen ikke, at folk opfører sig sådan her. Det er jo helt grotesk, at folk ikke bare afleverer noget legitimation, så vi kan få det overstået. Det må koste væsentlig mere, hvis politiet skal rykke ud,« siger Peter Kofod.

Også i Socialdemokratiet vækker det harme, at politiet så ofte må ud for at hjælpe kontrollører.

»Det er trist og ærgerligt, og det er del af en større tendens, hvor man er ligeglad med de spilleregler, der er i samfundet,« siger Trine Bramsen, retsordfører for Socialdemokratiet.

Trine Bramsen, retsordfører for Socialdemokratiet, har selv overværet situationer, hvor passagerer har nægtet at oplyse deres identitet. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Trine Bramsen, retsordfører for Socialdemokratiet, har selv overværet situationer, hvor passagerer har nægtet at oplyse deres identitet. Foto: Mads Claus Rasmussen

Hun mener dog, at teknologi vil løse problemet på sigt.

»Der har altid være personer, som forsøger at stikke af fra regningen, men vi kan ikke give op. Der skal være en konsekvens, og det er, at politiet kommer, indtil teknologien indhenter de her mennesker,« siger Trine Bramsen:

»Om et par år tror jeg, det vil være stort set umuligt at rejse uden billet.«

B.T. har været i kontakt med Justitsministeriet for at få en kommentar til sagen fra justitsminister Søren Pape Poulsen.

DSB må tilkalde politiet to gange om dagen på S-togsnettet. Derudover må politiet rykke ud en gang om dagen til regionaltog, fordi passagerer uden billet nægter at oplyse, hvem de er. Foto: Jens Nørgaard Larsen Vis mere DSB må tilkalde politiet to gange om dagen på S-togsnettet. Derudover må politiet rykke ud en gang om dagen til regionaltog, fordi passagerer uden billet nægter at oplyse, hvem de er. Foto: Jens Nørgaard Larsen

Han vil ikke stille op til interview, før han har et overblik.

Ministerens pressemedarbejdere oplyser dog til B.T., at han nu vil starte en dialog med Dansk Folkeparti og Venstre og forsøge at kortlægge problemets omfang.

Sociolog Johannes Andersen på Aalborg Universitet tror ikke meget på de to partiers forslag om at hæve bødestraffen for personer, der ikke vil oplyse, hvem de er.

»De folk, der gør det her, reagerer mod autoriteter. Jeg tror ikke, det vil gøre en forskel at true dem med en højere bøde. Det vil give en meget begrænset effekt.«