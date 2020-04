Danskerne slækker en smule på adfærden under coronakrisen, viser måling. Professor er bekymret.

Vi er tilsyneladende begyndt at slække en anelse på, hvor meget vi gør for at minimere risikoen for smitte med coronavirus.

Det indikerer tallene i en ny måling, som Voxmeter har foretaget for Ritzau.

I indeværende uge er der sket et fald i antallet af borgere, der siger, at de undgår større forsamlinger, undlader at deltage i sociale arrangementer og undlader at færdes på offentlige steder.

Michael Bang Petersen, statskundskabsprofessor på Aarhus Universitet, hvor han forsker i danskernes adfærd under coronakrisen, har set samme tendens.

- Lige nu er man mindre bekymret for sig selv og i højere grad for samfundsøkonomien.

- Vi har nu en lang række indikatorer på, at folk er begyndt at slække på den adfærd, de har haft tidligere, og i mindre grad formår at holde afstand.

Han henviser blandt andet til en undersøgelse, han selv har stået i spidsen for på Aarhus Universitet samt til data, som Google har indsamlet via vores telefoner.

I målingen fra Voxmeter svarer cirka hver tredje - helt præcist 32,5 procent - at de har undgået offentlige steder som parker og legepladser. I sidste uge var tallet 36,7 procent, og omkring begyndelsen af måneden lå tallet på næsten 43 procent.

72,6 procent svarer, at de har undladt at deltage i sociale arrangementer mod 78,2 procent i sidste uge.

80,1 procent - fire ud af fem - siger, at de undgår større forsamlinger. Det tal har de seneste uger ligget mellem 83,5 og 85,6 procent.

Regeringen begyndte sidste uge en gradvis genåbning af landet.

Statsminister Mette Frederiksen (S) har understreget, at det netop i denne periode er vigtigt at overholde retningslinjerne.

Også hos politiet har man oplevet, at folk stimler sammen i solskinsvejret.

Rigspolitichef Thorkild Fogde opfordrede torsdag til, at man sørger for at holde afstand og ikke sidde mange små grupper på offentlige steder. Ellers vanker der bøder. Han sagde også til TV2, at han overvejer, om der skal laves yderligere restriktioner for, hvordan vi kan færdes i offentligheden.

Tendensen tyder på, at folk er ved at have fået nok af isolation, mener Michael Bang Petersen.

- Men det betyder også, at vi hen over den næste måned risikerer at se en stigning i smitten. Og så kan det være, folk begynder at rette ind igen, vurderer han.

/ritzau/