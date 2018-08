Mågeskrig og -skrål og store fugleklatter hærger flere steder rundt omkring i Danmark. Mens mågerne yngler i stor stil, så er flere borgere ved at blive drevet til vanvid. En af dem er Martin Lønberg, der ejer en bilhandel i Skive.

»Mågeskrig kan vi leve med, men at mågerne overskider vores biler fra morgen til aften, det er en stor belastning. Både økonomisk og medarbejdermæssigt,« siger Martin Lønberg til B.T.

Bilhandleren Martin Lønborg har kørt bilhandlen 'Motorgaarden' i mere end 25 år, og måge-problemet er ifølge ham blevet værre og værre.

»Hvis vi ikke vasker bilerne hver dag, så ødelægger mågeklatterne lakken. Vi har også måttet omlakere to biler i år. Alt i alt koster 20.000 kroner, hvilket er mange penge for vores lille virksomhed,« siger han.

Ifølge bilhandleren har flere i kommunen søgt om tilladelse til at skyde mågerne. Dog er det ikke en metode Martin Lønberg ønsker at gå til, da han hverken kan eller vil skyde dem.

Historien gentager sig rundt omkring hos lokalmedierne i landet. TV Midt/Vest har talt med Martin Lønberg og flere butiks- og restaurant-ejere, der døjer med mågerne i yngletiden. Lignende episoder udspiller sig også i Aalborg og Silkeborg. En frustreret borger i sidstnævnte by fortæller:

»Vi har boet her i fire år, og mågeskrigene om natten er blevet så ekstreme inde i byen, at vi overvejer at flytte,« siger Kenneth Steenbjerg, der desuden fortæller, at han og familien vågner op til flere gange om natten på grund af støjen.

Hos Miljøstyrelsen har de også registreret et tiltagende måge-problem.

»Gennem de seneste år har vi oplevet stigning i reguleringsansøgninger af måger. Dette skyldes bl.a. at mange havneområder de senere år er blevet omdannet fra industriområder til fx beboelsesområder og cafemiljøer, hvilket har medført at måger og mennesker er rykket tættere på hinanden,« siger Lasse Jensen, der er miljøplanlægger ved Miljøstyrelsen.

Lasse Jensen fortæller desuden, at man kan forsøge at forebygge problemet ved f.eks. ved at opsætte såkaldte fuglepigge eller net på byens tage, så mågerne ikke kan etablere sig, samt sørge for at holde byens parker fri for madaffald, så mågerne ikke tiltrækkes.