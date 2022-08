Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Det er slut med at bekæmpe tyvagtige måger i Aarhus.

I hvert fald som kommunalansat. Byrådet i Aarhus har for nylig besluttet, at man ikke skal bekæmpe måger i Aarhus, da det ikke kan betale sig.

Det skriver Århus Stiftstidende, der også tidligere har beskrevet, hvordan restauranter har været nødsaget til at ansætte en mågeklapper.

Tilbage i 2012 blev det foreslået i byrådet, at man skulle komme på løsninger for at komme de mange storbymåger til livs.

Og for 10 år siden lød det, at man ikke skulle bruges kommunale penge på problemet, og tilfældet er det samme i dag. Alt sammen på trods af, at mange borgere i Aarhus føler sig utrolig generet af mågerne, heriblandt restaurantejere og gæster, som får stjålet mad, eller hvor dyrene kommer for tæt på.

Birgitte Kloppenborg-Skrumsager, der er afdelingsleder for Teknik og Miljø forklarer, at det er en byrådsbeslutning i Aarhus Kommune.

»Det er meget svært at få bestanden bragt ned. For det første er de fredet, så det skal gøres på bestemte tidspunkter. Og vi har ikke erfaring for, at det virker ret godt at skyde dem.«

I 2016 var der et forsøg med frivillige jægere, som skød måger i Aarhus. Men indsatsen havde desværre ikke den store effekt. Mågerne var åbenbart svære at få ram på, når de blandt andet sidder på tagrygge, kviste og altaner inde midt i byen.

Derudover er der også nogle sikkerheds- og forsikringsforhold, som skal være på plads, når måge-jagten går ind, hvor der bor mennesker.

Derfor opfordrer man nu i stedet til ikke at smide skrald på græsplæner og ccafeerog restauranter skal rydde bordene af hurtigt.

Der er ti mågearter i Danmark. Herhjemme er det særligt sølvmåger og stormmåger, der flytter til byerne. Sølvmågerne er primært dem, som skaber problemer for mennesker i nabolaget med deres meget aggressive fremtoning og skrigende adfærd.