En flok muslimer med hjertet på rette sted valgte lillejuleaften at donere mad til de af samfundets svageste, som gerne ville bespises med andet end traditionelle juleretter.

Det blev sat i gang af Adwa Hussein Ali, som arbejder på et herberg på Amager. Hun oplevede, at nogle af de hjemløse ikke ville have svinekød, mens andre fik tændt op i dårlige minder fra et hårdt liv, når de fik serveret flæskesteg med rødkål.

Hun hankede op i sine brødre og et muslimsk Facebook-netværk, og snart stod de klar med 400 måltider, der bestod af blandt andet pizza, falafel og pastasalat.

De dokumenterede det på Facebook, hvilket vi her på B.T. skrev en artikel om 1. juledag. Og så var fanden ellers løs i Laksegade.

For mange danskere bryder sig tilsyneladende slet ikke om muslimernes gestus.

'Den danske kvinde i Marokko blev offer for den anden halvdel af den uhyggelige halal-lovgivning, og alligevel 'liker' danske kvinder i stor stil denne 'nyhed' om såkaldt halal-mad. Hovedrystende naivt' skriver en af B.T.s følgere som kommentar til vores Facebook-opslag om sagen.

'Tvetunget er hvad de er... Ud med jeres halal', skriver en anden.

De - og mange lignende - reaktioner har fået andre danskere til at tage til genmæle og bede om en ordentlig tone - en af dem er Nicki Jensen fra Frederiksberg.

En hjemløs fra et herberg får pizzaer doneret af en restauratør lillejuleaften.. Foto: Privat Vis mere En hjemløs fra et herberg får pizzaer doneret af en restauratør lillejuleaften.. Foto: Privat

'De her gutter viste mere næstekærlighed i julens ånd end dem, der sad i stuerne og gnaskede flæskesvær', skriver han.

'At det overhovedet er menneskeligt muligt at få ondt i røven over dét viser immervæk, hvor skidt det står til her til lands. God jul og gode fridage til alle' slutter Nicki Jensen af.

Han siger til B.T., at han er dødtræt af at læse negativt om muslimer hele tiden - lige meget hvad de gør.

»Da jeg læste opslaget, syntes jeg, at retorikken fremstod meget ensidig. Det fik mig til at spekulere på, om muslimer overhovedet kan gøre noget rigtigt. Det er jo lige meget, om de gør det her, eller rydder op på Rådhuspladsen 1. januar, fordi de føler, det er deres pligt, så får de skæld ud. De kan ikke trække i nogen retning, uden det skaber problemer for dem selv,« siger Nicki Jensen.

Han synes, at man skal dømme folk på deres handlinger i stedet for at generalisere.

»I dette tilfælde bør man se på, hvad det er for en gerning - for det ligger godt nok tæt op af at være en ægte julegerning. Det er da næstekærlighed at bruge sin fridag på at hjælpe andre med gratis mad,« siger Nicki Jensen.

»Det vil måske bare pynte, hvis den enkelte dansker ser på, hvad der er blevet gjort, i stedet for at bekymre sig om, hvorvidt kødet er halalslagtet. Jeg synes, det er underligt, og ikke særlig medmenneskeligt, at mistænkeliggøre folk, der vil hjælpe,« siger han.

