Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Vi er vant til at solbade, spille boldspil og hygge os med mad og drikke rundt omkring ved byens grønne åndehuller – men hvad med kirkegårdenes arealer?

Må man også hygge sig side om side med gravsteder og pårørende, der sørger?

Det siger Aarhus Kommune ja til på Nordre Kirkegård på Trøjborg i Aarhus, hvor der er planer om at inddele kirkegården i zoner.

Nogle zoner til gravpladser og andre til park – det skal altså være tydeligt, hvor man på sigt samles for at hygge sig, og hvor man kommer for at sørge.

Det skriver Aarhus Kommune på Facebook.

»I dag vælger flere urnen frem for en kistebegravelse, det giver mindre gravpladser og mere ledig plads på særligt Nordre Kirkegård. Det vil vi udnytte. Over de næste mange år vil vi indrette kirkegårdene i zoner,« forklarer de i opslaget.

De forestiller sig også, at man vil kunne give tilladelse til, at nogen kan stille en kaffevogn op ved indgangen til kirkegården.

Er det okay eksempelvis at solbade, spille boldspil og have en kaffevogn stående på en kirkegård?

»Selvfølgelig med det overordnede hensyn at kirkegården er et sted med ro til at sørge og mindes ved gravene,« lyder det også fra kommunen.

Kommunen forklarer i opslaget, at de først skal tale med de forskellige trosretninger, der bruger kirkegården, inden de går i gang med projektet. Men at personalet på kirkegården allerede har opfattelse af, at kirkegården bruges som park, og at folk har stor respekt for gravene og de pårørende.

Allerede for nogle år siden begyndte man at omlægge den ene del af Nordre Kirkegård til Skovkirkegård. Men nu skal der gøres en indsats for at gøre det endnu mere attraktivt at slå sig ned med et tæppe som i en park, skriver kommunen i kommentarsporet.

Sådan kunne Nordre Kirkegård komme til at se ud. Visualisering: Schønherr A/S Vis mere Sådan kunne Nordre Kirkegård komme til at se ud. Visualisering: Schønherr A/S

Projektet inspireres af Assistens Kirkegården i København, hvor der også både er gravsteder og plads til hygge som i en park.