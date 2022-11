Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

I denne uge var ambulanceredderne i Region Syddanmark indkaldt til krisemøder.

Det sker efter, TV 2 Fyn kunne fortælle om de problemer, der er med ambulancedriften i regionen.

En EU-lov fra 2003 bestemmer, at man som lønmodtager ikke må arbejde mere end 48 timer i gennemsnit om ugen over en periode på fire måneder for den samme arbejdsgiver.

Det er selvom, at der er mangel på ambulancereddere, og selvom de pågældende ambulancereddere selv ønsker at arbejde mere.

Derfor blev der holdt krisemøder mandag og tirsdag, som Ambulance Syds direktør Steen Schougaard Christensen selv kaldte for informationsmøder.

Ved informationsmøderne var fagforbundet FOA også med.

»Informationsmøderne er en opfølgning på, at vi har skrevet ud til 1.000 medarbejdere om, at 48-timers-reglen gør, at det er begrænset, hvad de kan få af ekstraarbejde,« siger Steen Schougaard Christensen.

Her blev diskuteret forskellige løsningsforslag, men håbet ligger i, at politikerne kommer på banen og hjælper med lovgivningen.

For hvis man vedtager hele EUs arbejdstidsdirektiv har medarbejderne mulighed for at samtykke til at merarbejde, fortæller Steen Schougaard Christensen.