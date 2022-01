Som inkarneret vinylmand gør det ondt helt ind i sjælen på Bo Ellegaard Pedersen, når han står med en saks i hånden og ridser plader.

Men som indehaver af Recordpusher i Odense er han indimellem nødt til det, selvom han ikke er meget for det.

»Jeg vil hellere trække mine negle ned over en kridttavle end at skulle gøre det. Det går i marv og ben og sjæl,« siger han.

Årsagen til det modvillige vinylridseri er, at butikken fra tid til anden modtager plader med en lille defekt. For eksempel at der er en fejl på coveret eller en ridse på pladens ene side.

»Det er for, at jeg skal kunne få refunderet pengene for produktet, for jeg kan ikke sælge det som nyt, hvis det har en lille defekt, så skal man destruere det og sende billederne til selskaberne,« siger Bo Ellegaard Pedersen.

»Så sender de en kreditnote til mig, men heller ikke før.«

Ifølge Bo Ellegaard Pedersen nytter det ikke at sende pladerne retur til selskaberne, for de destruerer dem alligevel.

»Problemet er mest nu om stunder, at der kommer en dobbeltvinyl, hvor der er to af den samme plade i stedet for to forskellige,« siger han.

Det er ofte plader, der har en lille defekt, Bo Ellegaard Pedersen må destruere. Ellers kan han ikke få pengene tilbage fra produktionsselskabet. Foto: Bo Ellegaard Pedersen

Tidligere var det nok at ødelægge coveret, men i dag skal saksen også trækkes over pladen, hvis pengene fra pladeselskabet skal retur. Dengang kunne Bo Ellegaard Pedersen spille pladerne i butikken, hvis en b-side eller begge sider virkede, men den går ikke længere.

»Det er frygteligt. Det er ganske frygteligt. Jeg kunne bruge coverne til at udstille i vinduet, for der bliver de afbleget. Men det kan jeg jo ikke, når jeg skal tvære det til med en tusch eller klippe den i stykker.«

Ind imellem vælger butiksejeren dog at se stort på at få pengene tilbage fra selskabet og sælger i stedet vinylerne som brugte, hvis de forekspel bare har et iturevet label.

»Så bliver kunderne glade, fordi de kan få en billig brugt plade, som faktisk er ny, men til den halve pris,« siger Bo Ellegaard Pedersen og fortsætter:

»Der burde være en regel fra selskaberne om, at hvis fejlen er så og så minimal, så må du godt sælge den brugt og eventuelt få refunderet 50 procent i stedet for det her ressourcespild«