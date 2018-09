Hundreder af buspassagerer med Movia har fået en kontrolafgift på 750 kroner, fordi de har glemt deres månedskort. Når de klager og viser det gyldige månedskort, bliver afgiften ikke annulleret, men i stedet sat ned til 125 kroner.

»Det kan virke mærkeligt, at man skal betale en afgift, også selvom den er nedsat, når man reelt har en gyldig billet.«

Det mener Rasmus Markussen, politisk medarbejder i Passagerpulsen, Forbrugerrådet Tænk.

I årets første otte måneder har Movia nedsat afgiften i 1.194 sager, viser tal, B.T. har fået indsigt i.

Det betyder, at Movia har kradset knap 150.000 kroner ind fra passagerer med en gyldig billet, som de har glemt eller ikke kan vise på grund af problemer med deres smartphone.

»Folk med månedskort er Movias mest trofaste kunder. Dem kunne man med fordel yde lidt god service og annullere de her afgifter, når de beviseligt ikke er ude på at snyde,« mener Rasmus Markussen.

Movia afviser, at det kan komme på tale at annullere afgifterne.

»Det koster tid og mandskab at udskrive afgifterne og behandle sagerne. Det er mest fair, at det er de glemsomme passagerer, som dækker de omkostninger,« siger Tue Eskildsen, ressourcechef i Movia.

Movia har øget antallet af kontrollører, efter busser som 5C har indført et koncept, hvor man kan stige ind ad sidedørene. Foto: Ida Marie Odgaard

Ifølge Harry Lahrmann, trafikforsker på Aalborg universitet, bør afgifterne slet ikke sættes ned.

»Det er noget pjat, at man skal have rabat for at vise sin billet en uge senere. Pointen er, at man ikke kan fremvise billet, og det koster Movia noget administration. Der må man sige til de rejsende: Spænd nu lige hjelmen og husk billet',« siger han.

Rasmus Markussen fra Passagerpulsen appellerer dog til, at Movia ændrer praksis.

»DSB har et koncept, hvor man via ’glemt kort’-ordningen et antal gange om året kan få annulleret sin bøde, fordi man jo har et gyldigt månedskort, man har glemt. Vi kunne godt ønske, at Movia gør dem kunsten efter,« siger Rasmus Markussen.

Også det afviser Movia.

»DSB har den ordning, fordi det er del af et fordelsprogram. Det har vi ikke, og vi har ingen planer om at få det. Jeg kan ikke se for mig, at vi ændrer praksis her,« siger Eskild Thuesen.