De nye restriktioner går hårdt ud over koncertstedet Vega på Vesterbro i København.

For de er nu nødsaget til at aflyse de 18-20 koncerter, der er planlagt inden 1. januar. Det skriver TV 2 Lorry.

Steen Jørgensen, der er direktør for koncertstedet, kalder det 'tæt på en katastrofe', og understreger, at der nu ligger en del arbejde foran dem.

»Det er træls. Det bliver jeg nødt til at sige. Vi havde håbet, vi kunne komme igennem uden at lukke ned. Vi har været der før, og vi ved, hvilke opgaver, der ligger foran os. Der ligger en dialog med artisterne, som programafdelingen kaster sig over,« fortæller han til TV 2 Lorry.

Dansk Erhverv kalder de nye restriktioner for voldsomme, og advarer mod alvorlige konsekvenser for en lang række virksomheder og brancher.

»De nye restriktioner vil lægge et massivt pres på en række virksomheder i Danmark. Især dem, der lever af at underholde, samle og flytte folk. Vi skal selvfølgelig tage situationen alvorligt, men vi skal også snart lære at leve med coronaen,« siger Brian Mikkelsen, direktør i Dansk Erhverv, i en pressemeddelelse.

»På baggrund af pressemødet i går har flere af vores medlemmer registreret mange aflysninger. Så vi ved, mange vil holde op med at gøre det, de ellers gerne må - og det vil ramme restauranter, natteliv, musik, hoteller, kulturvirksomheder og rejsebranchen, samt deres leverandører ekstra hårdt,« fortæller han.

Derfor opfordrer Dansk Erhverv regeringen og Folketinget til, at de lovede kompensationspakker meget hurtigt kommer på plads.