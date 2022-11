Lyt til artiklen

Efter 10 år i Jægergårdsgade i Aarhus er det nu slut.

»Det er med tungt hjerte, at vi skriver ud i dag. Brasserie Juliette i Aarhus er desværre gået konkurs,« lyder det fra restauranten selv på Facebook.

Det er blandt andet coronapandemien og senere også krige, der har haft så store konsekvenser for driften af stedet.

»Selvom vi forsøgte at finde løsninger for at redde det, var der desværre ikke tid nok,« lyder det.

Trods den dårlige økonomiske situation, så håber de på, at de kan vende tilbage igen.

»Vi håber meget, at vi får muligheden for måske at åbne op igen, så indtil videre siger vi tak for nu, og på gensyn.«

Over 80 mennesker har i kommentarsporet tilkendegivet, at de er kede af, at Brasserie Juliette er nødt til at lukke.

»Har kommet hos jer fra start, og I har været favoritstedet og den café, jeg har anbefalet mest i Aarhus. Verdens bedste Cæsar salat. Sikke et tab for Jægergårdsgade og for alle os, der elskede at komme hos jer,« skriver Winnie Jensen.

»Er virkelig ked af at høre det. Ikke mindst på jeres vegne, men også fordi Juliette er et så hyggeligt og skønt sted. Og jeg har endda et gavekort, jeg skulle have brugt (og nydt) sammen med en veninde,« skriver Connie Eldrup.